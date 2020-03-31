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AA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 21:00,Son Güncelleme:/

Bakan Soylu, vatandaşlara koronavirüse karşı "evde kalın" çağrısı

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Bakan Soylu, vatandaşlara koronavirüse karşı "evde kalın" çağrısı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "evde kalın" çağrısında bulundu.

Soylu, Twitter hesabından "VirüsüEvdeYokEt" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, paylaşımında, şunları kaydetti:
"Tarih defalarca gösterdi ki biz millet olarak birlik olduğumuzda bu topraklarda hiçbir zorluk uzun süre hayat şansı bulamamıştır. Virüsü yok edip güzel yarınları sevdiklerimizle birlikte hep beraber yaşayabilmek için mümkün olduğunca evde kalmayı sürdürelim."

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