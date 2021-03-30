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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.03.2021 - 21:48 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu Twitter'dan duyurdu! 'Jandarmamız 'kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti

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Bakan Soylu Twitter'dan duyurdu! 'Jandarmamız 'kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Mardin'de Eren-5 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin "kırmızı" ve "turuncu" listelerde yer aldığını belirtti.

Soylu, Twitter'daki paylaşımında, trafikte yayalara öncelik verilmesi için yapılan kampanyaya atıfta bulunarak, "30 Mart'ta, kırmızı çizgiyi çekiyoruz dedik ve yaya geçitlerinde kırmızı çizgiyi çektik. Jandarmamız bizi yalnız bırakmadı. Mardin'de, 'Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti. Yanına bir de 'Turuncu' ekledi. Kahramanlarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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