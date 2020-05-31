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AA
Haber Giriş: 31.05.2020 - 22:57,Son Güncelleme:

Bakan Soylu Twitter'dan duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

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Bakan Soylu Twitter'dan duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarmanın hava destekli operasyonuyla Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından "terörle mücadeleye" ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu. Kahraman jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi."

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