Bakan Soylu Twitter'dan duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Soylu, Twitter hesabından "terörle mücadeleye" ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu. Kahraman jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi."