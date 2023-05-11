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Bakan Soylu: Türkiye'de terörle mücadele kolay bir iş değildir

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#Süleyman Soylu#Sarıyer#Terörle Mücadele
Bakan Soylu: Türkiyede terörle mücadele kolay bir iş değildir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 02:35

İçişleri Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, "Türkiye'de terörle mücadele kolay bir iş değildir. Çünkü Türkiye'de terörle mücadele yaparken terör örgütüyle yapmıyorsunuz. Bunu Türkiye'nin başına bela edenlerle yapıyorsunuz. Yani Türkiye'nin bunu başına bela edenler Amerika'dır, onun uyruğunda bulunan Avrupa'dır. Ve bundan istifade etmeye çalışan bölgedeki bir takım ülkelerdir. Biz bunlarla büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz" dedi.

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İçişleri Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer Karadeniz Eğitim Kültür Ve Çevre Koruma Vakfı'nın düzenlediği programda vatandaşlarla buluştu. Burada programa katılanlara seslenen Soylu, "Bu ülkede 7 yıla yakın Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevini yapıyorum. Şimdi söyleyeceğim şudur. Türkiye'de terörle mücadele kolay bir iş değildir. Çünkü Türkiye'de terörle mücadele yaparken terör örgütüyle yapmıyorsunuz. Bunu Türkiye'nin başına bela edenlerle yapıyorsunuz. Yani Türkiye'nin bunu başına bela edenler Amerika'dır, onun uyruğunda bulunan Avrupa’dır. Ve bundan istifade etmeye çalışan bölgedeki bir takım ülkelerdir. Biz bunlarla büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz" dedi.

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Bakan Soylu: Türkiyede terörle mücadele kolay bir iş değildir

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU HUZUR BULDU"

Doğu ve Güneydoğu'da kayyum atanan belediyelerle ilgili değerlendirme yapan Soylu, "Bu Selo’yu, o gece evinden kuzu kuzu alıp götüren biziz. Biliyorsunuz değil mi? Kuzu kuzu. O ve onun gibileri. Aynı zamanda da o belediyeler var ya belediyeler, hepsi teröre para sağlıyorlardı. Devletin verdiği vergileri, Mehmetçiğimize kurşun olarak gönderiyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız beni bir gün sabah çağırdı, yeni İçişleri Bakanıydım. Ben, ‘Bu işe tahammül edemem Süleyman’ dedi. Bunların hepsini görevden alacaksın. Ya benim istediğim bir göz, Recep Tayyip Erdoğan verdi bana iki göz. Biz de 2 gün sonra hepsini aldık, Doğu ve Güneydoğu huzur buldu. Paralar terör örgütüne gitmiyor. Paralar orada milletin yatırımına gidiyor. Şimdi diyorlar ki 15 Mayıs olacak, biz onları yine PKK'ya HDP'ye vereceğiz. Kıymetli arkadaşlarım,  şu anda bana diyorlar ki çok çalışıyorsun. Herhalde Murat Karayılan'dan az çalışacak halim yok. Herhalde, Cemil Bayık'tan daha az çalışacak halim yok. Veya oradaki Duran Kalkan'dan daha az çalışacak halim yok. Çıkmışlar masanın üzerine tepiniyorlar, Tayyip Erdoğan gitsin de gitsin diye. Bak Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'tan sonra gelecek, biz de sizin üzerinizde tepineceğiz, hiç merak etmeyin" dedi.

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#Süleyman Soylu#Sarıyer#Terörle Mücadele

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