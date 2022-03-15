Bakan Soylu: Türkiye ve Senegal, 1 milyar dolar konusunda hedefe yürüyor

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Senegal Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Senegalliler Bakanı Aissata Tall Sall ile makamında bir araya geldi. Heyetler arası görüşmenin ardından Soylu ile Tall Sall, 'Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5'inci Dönem Toplantısı Protokol Metni İmza Töreni'ne geçti. İki ülke arasındaki iş birliklerini içeren metin imzalandıktan sonra basın toplantısı düzenlendi. Soylu, ikili görüşmelerin çok iyi geçtiğini ve Senegal ile Türkiye arasındaki birçok meseleyi ele alma imkanını yakaladıklarını söyledi.

Çok olumlu karma ekonomik toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Soylu, "İki ülke arasında bugün 540 milyon dolar olan ticaret hacmimizi 1 milyar dolara da 2 lider tarafından ulaştırılacağına olan inancımız tamdır. Biz Senegal ziyaretimizde gördük ki büyük moral ve motivasyon var. Sizin kadar bizim inancımız da var. Biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

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'SENEGAL'DE 60'TAN FAZLA TÜRK YATIRIMCI VAR'

Bakan Soylu, Türkiye-Senegal ilişkilerinin hem Afrika’ya büyük moral verdiğini hem de dünyaya rol model ilişki ortaya koyduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"2003'te Türkiye-Afrika arası ticaret hacmi 5,4 milyar dolardı. Şu anda bu tutar 34 milyar dolara çıktı. Ayrıca Afrika'daki ortaya konulan etkinliklerin tutarı ise 80 milyar doları aştı. Türkiye ve Senegal, 1 milyar dolar konusunda önemli bir hedefe doğru yürüyor. Senegal'de 60'tan fazla Türk yatırımcı var ve bu sayının artmasını istiyoruz. 2017'den bugüne kadar 11 anlaşma imzaladık. Çifte vergilendirme hususu anlaşması son noktaya geldi. İslam İş Birliği Teşkilatı üye ülkeler arasında tercihli ticaret anlaşması da ilişkilerimize çok büyük ivme kazandıracak. Gümrük konularında karşılıklı idari yardım anlaşması, demiryolu iş birliği anlaşması gibi imzaladığımız KEK zaptına koyduğumuz ve kendimize de hedeflediğimiz adımlarımız söz konusu. Uzlaşmaya vardığımız konular arasında tarım, sağlık ve enerji gibi kritik önemler sahip sektörlerdeki iş birliği konuları var. Bunlar da mutabakat zaptı ile anlaşmış oluyoruz."

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Aissata Tall Sall ise Rusya ve Ukrayna savaşında ara bulucu olmasından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Sall, Batı'nın sadece Ukrayna'da savaş olduğunda ayağa kalkmaması gerektiğini, Mali'de olay olduğunda da ayağa kalkması gerektiğini vurguladı. Tören, protokol metninin imzalanmasıyla sona erdi.