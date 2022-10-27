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Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırında incelemelerde bulundu

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#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#VAN
Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırında incelemelerde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 14:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırında incelemelerde bulunmak üzere, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile birlikte Van'a geldi.

Bakan Soylu ve beraberindekileri, Van Ferit Melen Havalimanı'nda, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez karşıladı.

Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırında incelemelerde bulundu

Helikopterle Özalp, Çaldıran-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarı, hendek ve güvenlik yolunu, başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Tendürek Dağı bölgesini inceleyen Bakan Soylu, çalışmalar hakkında da Vali Balcı, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırında incelemelerde bulundu

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Daha sonra beraberindekilerle Kurudere Üs Bölgesi'ni ziyaret eden Soylu, askerlerle bir araya geldi, sınır hattında görev yapan keşif ve gözetleme araçları hakkında bilgi aldı, elektrooptik sistemleri inceledi. Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na da geçen Bakan Soylu, burada da Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman ve yetkililerle görüştü, İranlı asker ve turistlerle de sohbet etti.

Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırında incelemelerde bulundu

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