Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu: 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Türk Polisi yakalar! Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kg 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum.
Türk Polisi yakalar❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 8, 2021
Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle
4️⃣0️⃣5️⃣ kg 6️⃣0️⃣0️⃣ gram eroin yakalandı.
2 şüpheli gözaltında.
Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum 👏 pic.twitter.com/OCIxe3sh4U