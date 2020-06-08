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DHA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 11:58,Son Güncelleme:

Bakan Soylu: Trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 14 azaldı

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Bakan Soylu: Trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 14 azaldı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazalarında ölüm oranının geçen yıla göre yüzde 14 azaldığını açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre yüzde 14 azaldı. Ancak geçen hafta, trafik sonuçları beklentimiz aksine olumsuz oldu. Lütfen emniyet kemeri, sürücünün telefonla konuşmaması, hız ve diğer tüm kurallara uyalım" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu: Trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 14 azaldı

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