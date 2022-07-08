Bakan Soylu: Trafik denetimleri 18 Temmuz’a kadar kesintisiz devam edecek

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Bakan Soylu, "Dün itibarıyla başladığımız trafik denetimleri 18 Temmuz’a kadar kesintisiz devam edecek. Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacaktır. 30 polis başmüfettişi, 22 jandarma inceleme ekibi de bu ekiplerimizin aldığı tedbirleri denetlemek üzere sahada olacaklardır. Bayram tatili süresince emniyet ve jandarma trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.