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Bakan Soylu: Trafik denetimleri 18 Temmuz’a kadar kesintisiz devam edecek

#İçişleri Bakanlığı#Süleyman Soylu#Kurban Bayramı
Bakan Soylu: Trafik denetimleri 18 Temmuz’a kadar kesintisiz devam edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda trafikte alınacak önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, "Dün itibarıyla başladığımız trafik denetimleri 18 Temmuz’a kadar kesintisiz devam edecek. Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacak" dedi.

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Bakan Soylu, "Dün itibarıyla başladığımız trafik denetimleri 18 Temmuz’a kadar kesintisiz devam edecek. Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacaktır. 30 polis başmüfettişi, 22 jandarma inceleme ekibi de bu ekiplerimizin aldığı tedbirleri denetlemek üzere sahada olacaklardır. Bayram tatili süresince emniyet ve jandarma trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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#İçişleri Bakanlığı#Süleyman Soylu#Kurban Bayramı

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