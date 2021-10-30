Bakan Soylu Tokat'ta güvenlik toplantısına katıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hükümetten 5 kritik çalışma EYT için yeni formülHükümetten 5 kritik çalışma! EYT için yeni formül#Dar Gelirli
Cumhuriyet Gazetesine 3 kuruşluk dava... Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyunCumhuriyet Gazetesi'ne 3 kuruşluk dava... 'Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyun!'#Demirören Grubu
Mesut Özil depremi sonrası flaş karar Bu akşam ilk 11de...Mesut Özil depremi sonrası flaş karar! Bu akşam ilk 11'de...#Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde Erdoğan ve Bidendan dikkat çeken kareCumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Erdoğan ve Biden'dan dikkat çeken kare!#Erdoğan
Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman Kalından CNN TÜRKe özel açıklamaErdoğan-Biden görüşmesi ne zaman? Kalın'dan CNN TÜRK'e özel açıklama#İbrahim Kalın
İtiraflar peş peşe geldi...Gizem çözüldü İtiraflar peş peşe geldi...Gizem çözüldü!#Alec Baldwin
Mağaradaki teröristler böyle teslim oldu Operasyonda dikkat çeken görüntülerMağaradaki teröristler böyle teslim oldu! Operasyonda dikkat çeken görüntüler#PKK
Zulal böyle faka bastı Sahte doçent soruşturmasının detayları ortaya çıktıZulal böyle faka bastı! Sahte doçent soruşturmasının detayları ortaya çıktı#Zulal Atalay Laçin
Ve merakla beklenen rapor açıklandı: Koronavirüsün kaynağı...Ve merakla beklenen rapor açıklandı: Koronavirüsün kaynağı...#Koronavirüs
Suların altını üstüne getiren pandemi çılgınlığı: Mıknatıs balıkçılığıSuların altını üstüne getiren pandemi çılgınlığı: Mıknatıs balıkçılığı#Mıknatıs Balıkçılığı
Zayna uzaklaştırma cezası: Küfür yağdırıp evden kovmuşZayn'a uzaklaştırma cezası: Küfür yağdırıp evden kovmuş#Gigi Hadid
Kıtlık ekonomisi büyüyor: Hangi ülkede ne YOK'Kıtlık ekonomisi' büyüyor: Hangi ülkede ne YOK?#İklim Krizi
Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi'Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi'#Yolca Evcimik
Derin kime özeniyorDerin kime özeniyor? #Altın Fiyatları
Kurallar değişiyorKurallar değişiyor!#Astroloji
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Soylu Tokat'ta güvenlik toplantısına katıldı

#İçişleri Bakanı #Süleyman Soylu#Tokat
Bakan Soylu Tokatta güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, güvenlik toplantısına katıldı.

Haberin Devamı

Bir dizi program için Tokat’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havalimanında il protokolü tarafından karşılandı. İlk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen Bakan Soylu, personel ziyareti sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve ilçe kaymakamları ile güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Soylu ardından kentteki Göç, Nüfus, AFAD, 112 ve Sivil Toplumla İlişkiler müdürleriyle de toplantı yaptı.

İlgili Haberler:

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldiO olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadınCristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı #Süleyman Soylu#Tokat

BAKMADAN GEÇME!

Gizem çözüldü Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda ölümsüz kadın

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın

Cristiano Ronaldo, Ariana Grandeyi geçti, o listede de zirveye yaklaştı Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Dar gelirliye destek hamlesi

Dar gelirliye destek hamlesi