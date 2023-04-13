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Bakan Soylu, TOGG ile Esenler sokaklarını gezdi

Güncelleme Tarihi:

#Süleyman Soylu#TOGG#Esenler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 18:47

Esenler'de yerli ve milli otomobil olan TOGG ile şehir turu atan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik, ortaya koyduğu irade nasıl bir sonuçla tecelli ediyor görüyoruz" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Esenler İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Daha sonra partiden çıkan Soylu, yerli ve milli otomobil olan TOGG'un koltuğuna geçerek bir sonraki programı olan Sultangazi İlçe Başkanlığı’na doğru yola çıktı.

"HER YAŞ GRUBUNDAN HER İNSANIN OLAĞANÜSTÜ BİR İLGİSİ VAR, SAHİPLENMESİ VAR"

TOGG ile ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah'a çok şükürler olsun. Allah bugünleri milletimize gösterdi. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik, ortaya koyduğu irade nasıl bir sonuçla tecelli ediyor görüyoruz. Bu daha başlangıcı, Türkiye Yüzyılı'nda böyle daha çok aracımız olur. Yeter ki bu millet istikametinde, bu ülke istikametinde devam etsin. Her yaş grubundan her insanın olağanüstü bir ilgisi var, sahiplenmesi var. Öteki diye oturmuyoruz, bizimki diye oturuyoruz" dedi.

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Bakan Soylu, TOGG ile Esenler sokaklarını gezdi


2 AYLIK BEBEĞİ İLE TOGG'A BİNDİ

2 aylık bebeği ile TOGG'a binen Haşim Özkan, "Evden geldik, içine yeni oturduk. Allah nasip etti. Şuna baktık çok güzel. Allah inşallah daha güzel verimli üretmeyi nasip eder ülkemize. Tasarımı çok ekran özellikleri tamamen bilgisayar. Koltukları çok güzel, çok rahat. Arka bagajına baktık çok geniş. Bu kadarını inanın düşünmüyordum. Hani diğer araçlara falan bakıyorduk daha önceden ama TOGG'un bu kadar güzel olduğunu düşünmedim. TOGG' u daha önce görme fırsatımı oldu ama ilk defa bu kadar detaylı görme fırsatım olmadı" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, TOGG ile Esenler sokaklarını gezdi

VATANDAŞLAR TOGG'A YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Parti önündeki yerli ve milli otomobil TOGG'u gören vatandaşlar, fotoğraf çekinmek için kalabalık oluşturdu. Vatandaşlar, TOGG'u detaylıca inceledi.

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#Süleyman Soylu#TOGG#Esenler

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