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Bakan Soylu 'Tertemiz yapana kadar' diyerek duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu

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#Nimet Encu#Süleyman Soylu#Terörist
Bakan Soylu Tertemiz yapana kadar diyerek duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 18:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda 6 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı.

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Bakan Soylu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Tertemiz yapana kadar devam. Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şırnak Bestler Dereler'de Kahraman Korucumuz TİM Komutanımız Nimet Encu'nun Şehit olduğu operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 6 oldu. Kahraman Jandarma'mızı ve Kahraman Korucularımızı Allah korusun.

 

 

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#Nimet Encu#Süleyman Soylu#Terörist

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