Bakan Soylu 'Tertemiz yapana kadar' diyerek duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu

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Bakan Soylu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Tertemiz yapana kadar devam. Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şırnak Bestler Dereler'de Kahraman Korucumuz TİM Komutanımız Nimet Encu'nun Şehit olduğu operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 6 oldu. Kahraman Jandarma'mızı ve Kahraman Korucularımızı Allah korusun.
Tertemiz yapana kadar— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 24, 2023
𝗗𝗘𝗩𝗔𝗠❗
Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şırnak Bestler Dereler'de Kahraman Korucumuz TİM Komutanımız Nimet Encu'nun Şehit olduğu operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 6 oldu.
Kahraman Jandarma'mızı ve Kahraman Korucularımızı Allah korusun pic.twitter.com/pokI5c4zR7