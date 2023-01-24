Bakan Soylu 'Tertemiz yapana kadar' diyerek duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu

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Bakan Soylu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Tertemiz yapana kadar devam. Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şırnak Bestler Dereler'de Kahraman Korucumuz TİM Komutanımız Nimet Encu'nun Şehit olduğu operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 6 oldu. Kahraman Jandarma'mızı ve Kahraman Korucularımızı Allah korusun.