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Bakan Soylu TEKNOFEST’te Emniyet Genel Müdürlüğü standını ziyaret etti

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#Süleyman Soylu#Teknofest#İstanbul
Bakan Soylu TEKNOFEST’te Emniyet Genel Müdürlüğü standını ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 15:09

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün TEKNOFEST 2023’de bulunan standını ziyaret etti.

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İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, İstanbul Havalimanı TEKNOFEST alanında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün standını ziyaret etti. Soylu’ya İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ta eşlik etti. Bakan Soylu, festival alanında sergilenen hava araçlarını inceledi. Alana geldiği andan itibaren vatandaşlar Süleyman Soylu’ya yoğun ilgi gösterdi. Bakan Soylu çocuklar ve aileleriyle fotoğraf çektirdi. Süleyman Soylu, standı gezerken gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. 

"TÜRKİYE’NİN YENİ YÜZÜ BURASI TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ YÜZÜ DE BURASI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukluk yıllarında yerli malı haftasında yaptıkları aktivitelerden bahsederek, "Türkiye gelişti, Türkiye büyüdü ve şimdi yerli malı haftasını böyle kutluyor; sanayiyle teknolojiyle bilişimle. Allaha çok şükürler olsun hem TEKNOFEST’e hem Selçuk Bayraktar’a, hem Haluk Bayraktar’a hem de bu vizyonu Türkiye’ye veren sayın Cumhurbaşkanımıza, T3 Vakfına her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Burada sadece yerli ve milli ürünlerimiz sergilenmiyor. Burada başka bir şey sergileniyor, Türkiye’nin özgüveni, yetişen nesillerimizin gençlerimizin dünyadan eksik olmadan yarınlara atacağı güçlü adımlar buradan yeşeriyor. Bundan daha büyük mutluluk olmaz ve Türkiye, ‘Türkiye Yüzyılının’ kapısını TEKNOFEST’le açıyor. Sanayiyle açıyor, bilişimle açıyor, teknolojiyle açıyor ve en önemlisi gençlerle açıyor. Burada yolda gelirken on binlerce arabayla karşılaştık. Hem İstanbul’dan hem ülkemizin dört bir yanından her kuşaktan herkes ama illa yanında bir gençle buraya koşuyor. Türkiye’nin yeni yüzü burası Türkiye’nin güçlü yüzü de burası, Türkiye’nin örnek yüzü de burasıdır. Bu yol da yolculuğa devam, Türkiye yüzyılına devam" dedi.

Bakan Soylu TEKNOFEST’te Emniyet Genel Müdürlüğü standını ziyaret etti

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#Süleyman Soylu#Teknofest#İstanbul

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