Bakan Soylu: Teknofest bizim yerli malı haftamızdır

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Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Bir ülkenin gelecekteki refahı tefecilerden borç bulma ile değil kendi içimizde atacağımız üretim atağı ile olur. Ülkenin tamamının düzeni bozulduktan sonra yapamayacakları bu vaatlerin hiçbir anlamı olmaz.

Birisi de diyor ki dünyanın en büyük havalimanını yaptım, İHA-SİHA'ları yaptım; bana oy verirseniz bu istikrar devam eder, diyor.

"YERLİ MALI HAFTASINA PORTAKAL MANDALİNA GETİRİYORDUK"

Bundan 25 sene önce teknofest yapmış olsaydık içine ne koyardık? Biz yerli malı haftası yapıyorduk ve elma, armut, üzüm, mandalina getiriyorduk. Erdoğan'ın Türkiye'si bunu değiştirdi. Erdoğan'ın Türkiye'sinde teknofest yerli malı haftasıdır. Şimdi yerli malı haftamızda İHA'mız, SİHA'mız, Kızılelma'mız, Togg'umuz var mı? Türkiye teknofest kuşağı ile aslında yerli malı haftasını kutluyor. Bize Bursa'da otomobil üretmek istediğimizde Bursa'da otomobil üretmeyin, şeftali ağacı dikin, dediler. Türkiye bunları dinlemedi.

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Gözden Kaçmasın Bakan Soylu Gaziosmanpaşa'da Seçim İrtibat Bürosunun açılışını yaptı Haberi görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan sizlerin cumhurbaşkanı olmanızın yolunu açtı. 81 vilayette üniversite olup dünya rekabetinde geri düşmemek için Türkiye’nin geleceğini değiştiriyor. Önünüzde her birinizin Recep Tayyip Erdoğan olma ideali var. Tayyip Erdoğan sadece Türkiye’nin altyapısını yapmadı, zihniyet devrimini gerçekleştirdi. Dünyadaki gelişmiş ülkelerde neye imrenmişsek bugün bizleri onlarla buluşturdu. Türkiye Yüzyılı’na girdikten sonra Erdoğan öyle bir Türkiye oluşturacak ki; ay yıldızlı pasaportunuz ile yurt dışına çıktığınızda yabancı ülkelerde gümrük personellerinin saygı ile eğileceği bir Türkiye olacak. Ya 15 Temmuz’da tankların arasından sıvışıp maç seyreder gibi bacak bacak üstüne atarak darbe girişimini izleyenlere oy vereceksiniz ya da FETÖ’ ile mücadele eden Erdoğan’a oy vereceksiniz.