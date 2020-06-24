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DHA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 09:41,Son Güncelleme:

Bakan Soylu: TBMM, kara lekeyi sildi

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Bakan Soylu: TBMM, kara lekeyi sildi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yassıada' teklifinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili "TBMM, demokrasi, hukuk, siyaset ve devlet tarihindeki bir kara lekeyi daha sildi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Soylu, "TBMM, demokrasi, hukuk, siyaset ve devlet tarihindeki bir kara lekeyi daha sildi. Alınan Yassıada kararları dün için mühim olmakla birlikte asıl geleceğimize doğru tarih bırakmaktır. Yaşasın milli irade, yaşasın demokrasi" ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu: TBMM, kara lekeyi sildi

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