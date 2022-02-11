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Bakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskın

#Uyuşturucu#Operasyon#Adana

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması talimatını vermişti. Adana'da ‘torbacı’ olarak tabir edilen satıcılara yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına aldı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 11 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Uyuşturucu operasyonlarını gece yapıyoruz, çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım ve Türk polisinin, Türk jandarmasının uyuşturucuyla nasıl mücadele ettiğini herkes ortaya koysun” talimatı doğrultusunda harekete geçti.

Bakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskın

Şüphelilerin yakalanması için belirlenen 11 ayrı adrese dün öğle saatlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yapıldı. Ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 2,83 gram bonzai, 2,42 gram eroin, 1,59 gram esrar, 0,78 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ile 1 tabanca ele geçirdi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

Bakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskın

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