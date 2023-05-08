Bakan Soylu: Şu anda Erzurum'da binlerce insan sokakta, tahrik etmiş, provoke etmiş, karıştırmış

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağcılar'da Bağcılar'da bulunan Sivas Bosna Sancak Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde konuştu. Türkiye'nin sınırında terör devleti kurulmak istendiğini vurgulayan Soylu, "Tayyip Erdoğan gitsin diyenler ne diyorlar biliyor musunuz? Kuzey Irak ile Kuzey Suriye'de bin 300 kilometre hatta, yani bizim şu anda Mehmetçiğimizin bulunduğu, güvenlik koridoru oluşturduğumuz hatta terör devleti olsun istiyorlar. Bunu Amerika istiyor. Eskiden Amerika büyükelçisi Türkiye'de bir laf söylediği zaman herkes ürker, korkardı. Yöneticiler derlerdi ki başımıza bir olay gelecek mi? Buradan söylüyorum şimdi bırakın Amerikan büyükelçisini, Amerikan Başkanının lafını Türkiye sallamıyor, Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde. Orada 15 Temmuz sonrası 16 Temmuz'da, 15 Temmuz Darbesi'ni Amerika yaptırdı dedim de başkanım bana iki defa yasak koydular. Dediler ki, Süleyman Soylu istenmeyen adam ilan edildi, mallarına el koyduk burada Amerika'da dediler. Benim Amerika'da bir malım yok dediler. Sonra bir açıklama yaptım. Dedim ki, benim Amerika bir tane malım var. Malın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? O da FETÖ onu da oradan alacağı Allah'ın izniyle. Şimdi Tayyip Erdoğan gitsin diyenler ne diyorlar biliyor musunuz? Orada terör devleti kuralım. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler kampanyaya başlamışlar. Murat Karayılan'da, bay bay Kemal'de aynısını söylüyorlar" diye konuştu.

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"ERZURUM'U KARIŞTIRMIŞ ERZURUM'U"

Bizim mitinglerimizde bugün Türk Bayrağı vardı Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde, Van'da HDP bayrakları vardı. Biraz öncede gitti. ERZURUM'u karıştırmış Erzurum'u. Şimdi biraz sonra televizyonda anlatacağım. Şu anda Erzurum'da binlerce insan sokakta. Tahrik etmiş, provake etmiş, karıştırmış binlerce insan şu an sokakta. Onları teskin etmeye çalışıyoruz. Çünkü onların işi gücü karıştırıcılıktır, provakasyondur ve tahriktir. Birde bugün ki mitingi hazmedemediler. Onların numaralarını biliriz biz. Onların numaralarına bu millet gelmez. Onlarda yalan var, dolan var, iftira var. Buradan söylüyorum, nasıl Boşnaklarla kimse başa çıkamazsa Dadaşlarla da kimse başa çıkamaz.