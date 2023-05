Bakan Soylu: Son saniyeye kadar çok çalışacağız

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer AK Parti İlçe teşkilatını ziyaret etti. Ziyaret sırasında partililere seslenen Soylu, "İlçe başkanımız burada, seçim işleri başkanlığı SKM burada. Ne kadar tanıdığınız avukat varsa hepsini okullara göndereceksiniz. Sadece partili avukatlar değil. Ne kadar tanıdığınız avukat varsa. Çünkü sandıklarda arkadaşlarımız vardı. Allah razı olsun. Ama her yerde böyle bir şey çıkarmak arkadaşlarımızı çok yordular. Sandık kurulu üyelerimizi yoracağına avukat, avukatı yorsun. Ondan sonra biz de oradaki hakkaniyetli sonuca hep beraber rıza gösterelim" diye konuştu.



"SON SANİYEYE KADAR ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"



Soylu, "Bir de son saniyeye kadar çok çalışacağız. 28 Mayıs'ta vatandaşımızı davet ediyoruz. Sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz. Sahip çıkması içinde çağrıda bulunuyoruz hep beraber. Bu konuda hep beraber gayret göstermeliyiz. Çünkü 5 yıllık istikrar, Bize Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açacak. Etrafımızdaki coğrafyaya huzur kapısını açacak, Türkiye'nin savunma sanayinin yüzde 20'lerden, yüzde 80'lere yüzde 100'lere ulaşmasının kapısını açacak. Ülkemizdeki huzurun ve refahın kapısını açacak ve yine 10 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesini 16 bin dolara, yani Türkiye'de her bir bireyin ve ülkemizin yüzde 60 zenginleşmesinin kapısını açacak. Bunu önümüzdeki 5 yıl içerisinde hep beraber sağlayacağız. Onun için çok çalışacağız. Her evden bir kadının sigortalı olmasını ve emekli olmasını sağlayacak. Gençlerimizin yatırımcı olabilmesi için, onlar için kurulacak bankanın yolunu açacak. Onun için bu adımları hep beraber sağlayalım" şeklinde konuştu.

"TALİMATI KİM VERDİYSE HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILACAK"



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesinden gelen vatandaşlara yönelik tutumunu eleştiren Soylu, "Gördünüz. işte deprem bölgesinde vatandaşlarımız orada bir irade koydular değil mi? Neler söylemediler ya? Ya neler söylemediler? Hele o Tekirdağ Belediyesi'nin yaptığı. Şimdi hem oraya talimat verdik valimize, oradaki kardeşlerimize sahip çıkacaksınız diye, çıktılar. Öyle bir şeye müsaade etmeyiz. Hemen o belediye hakkında, kim bu talimatı vermişse onun hakkında da bu soruşturma devam edecek. Devlet sahipsiz değildir. Hele depremzedelere, afetzedelere bunu yaparlarsa elbette ki bu konuda gereğini yapmakta bizim görevimiz. Kim kusurlu ise araştırılsın, buluşturulsun ondan sonra da gereği de yerine getirilsin. Maalesef çok üzdüler. Afetzedelerimizi de üzdüler. Pazartesi akşamı itibariyle bütün koordinatör valilerimiz orada görevine başladılar. Biz emirlerine amadeyiz. Şimdi bu hafta sonu da inşallah Cumhurbaşkanımız da oralara gidecek deprem bölgelerine. Bankalar birliği ile görüşüldü. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve İMKB borsayla görüşüldü. 100 bin konteynerimiz var. 20 bininde klima vardı. Şimdi 80 binine daha klima gönderiyoruz inşallah. O orada hiçbir eksiklerini bırakmadan yolumuza devam edeceğiz hep beraber. Bunu hep beraber sağlayacağız" ifadelerini kullandı.