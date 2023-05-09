Bakan Soylu: Sokağa çıkamazlar

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Beşiktaş'ta düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlarla buluşan Bakan Soylu, AK Partinin Büyük İstanbul Mitingi'ne değinerek, "Dün siyasi tarihimizin en büyük mitingini, aslında en büyük duruşunu, aslında en büyük sahiplenişini hep beraber gerçekleştirdik. İstanbul gerçekleştirdi. Gelebilen kadar gelemeyen yollarda insanlar vardı. Çok net söyleyeyim. Bir taraftan metronun ağır ağır işlemesi ve bozulması. Diğer taraftan metrobüslerin neredeyse yarıdan daha az servislerinin ortaya konulması, bir taraftan yaptıkları bütün engellemelere rağmen Allah'a şükür insanlarımız yürüyerek, insanlarımız oraya adım adım gelerek milyonlarca insanın bir arada kucaklaştığı ve bizim kararımızı Amerika değil, bizim kararımız Avrupa değil, bizim kararımızı milletimiz biçer diyen bir anlayışın sahipleri dün bir duruş gösterdiler" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Soylu, " Size bir şey söyleyeyim. Ben İçişleri Bakanı'yım. Bütün rakamlar elimde. Tarihin en büyük gelirini bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi alıyor. Peki 4 yıldır İstanbul'da ne yaptığını, hayatınızın hangi noktasına dokunduğunu bir sormak istiyorum. Birisi desin ki, birisi desin ki bir şey yaptılar. Şunu yaptılar desin" şeklinde konuştu.

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“SANKİ OYU AMERİKALI SEÇMEN, FRANSIZ SEÇMEN KULLANACAKMIŞ GİBİ"

Muhalefeti eleştiren Bakan Soylu,“ 14 Mayısta bir seçim var. Tam da seçim bunların üzerinden gidecek. Şunu söylemek istiyorum. Bu pazarlığı net kesmişler. Amerika ile bu pazarlığı, Avrupa ile bu pazarlığı kesmişler. Kestikleri şu. Yani siz bizim dediğimizi yaparsanız biz sizi destekleriz. Neyle destekleriz? Dergimizle destekleriz. The Economist ile destekleriz. Neyle destekleriz? Der Spiegel ile destekleriz. Sanki oyu Amerikalı seçmen Fransız seçmen oy kullanacakmış gibi, Alman seçmen kullanacakmış gibi, bu çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Bunu uzun yıllardır yapıyorlar. Bunu herkese yaptılar. Bunu Atatürk’e yaptılar. Bunu Ecevit’e de yaptılar. Bunu Menderes’e yaptılar. Bunu Tansu Çiller’e yaptılar. Bunu Erbakan’a da yaptılar. Bunu Recep Tayyip Erdoğan’a defalarca yaptılar. Bir karar vereceğiz. Bu memleket bizim mi? Yoksa bu memlekete istedikleri gibi müdahale etme hakkına sahipler mi? Ben bunu görüyorum. Bu memlekete istedikleri gibi müdahale etmek istiyorlar. İlgili büyükelçilikte CHP Genel Başkan Yardımcısının, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla neler konuştuğunu biliyorum. Dünya ayağa kalkar. Sokağa çıkamazlar. Bunu çok net söylüyorum, sokağa çıkamazlar. Ve diyorlar ki Bunu devletin bilme hakkı var mı? Yani devletin kendine karşı ajanlık yapmayı bilme hakkı yok mu? En meşru haktır" dedi.

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