Bakan Soylu, SÄ±rbistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

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Ä°Ã§iÅŸleri Bakan SÃ¼leyman Soylu, Interpol Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, katÄ±lÄ±mcÄ± bakanlarla ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi. Bakan Soylu, Deniz Liman Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde SÄ±rbistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Aleksandar Vulin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Bakan Soylu, Ã¶ÄŸle yemeÄŸindeki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, "Ãœlkeler arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi hem ortak aklÄ±n hem dinamizmi, hem de tehlikelere karÅŸÄ± ortak savunmayÄ± getirir. Ã–zellikle SÄ±rbistan bu aÃ§Ä±dan sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla, SayÄ±n Vucic'in ortaya koymuÅŸ olduÄŸu samimi iÅŸ birliÄŸi, bÃ¶lgede de etrafÄ±mÄ±zdaki coÄŸrafyada da gÃ¼Ã§lÃ¼ rÃ¼zgarlar estiriyor. BirÃ§ok meseleyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. TerÃ¶r bunlardan birisi. GÃ¶Ã§ bunlardan birisi. SÄ±nÄ±rÄ± aÅŸan suÃ§lar bunlardan birisi. UyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele bunlardan birisi. Organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tleri bunlardan birisi. Ã–zellikle siber suÃ§lar bunlardan birisi. BÃ¼tÃ¼n bunlarla ilgili iÅŸ birliÄŸi alanlarÄ±mÄ±z Ã§ok geniÅŸ. Ben ÅŸuna inanÄ±yorum, devletler birbirileriyle kurallar Ã§erÃ§evesinde iÅŸ birliÄŸi kurarlarsa suÃ§ aralÄ±ÄŸÄ± bÄ±rakmazlar. SuÃ§ kendine fÄ±rsat bulsa bile, bastÄ±rmak, ortadan kaldÄ±rmak ve cezasÄ±nÄ± vermek Ã§ok kolaydÄ±r. Ama her boÅŸ alan hem suÃ§ organizasyonlarÄ±nÄ± hem de suÃ§ Ã§eÅŸitliliÄŸini oluÅŸturuyor. Siz teknolojinizi yÃ¼kseltiyorsunuz, suÃ§ da teknolojisini yÃ¼kseltiyor. Siz iÅŸ birliÄŸini yÃ¼kseltiyorsunuz, suÃ§lular da iÅŸ birliÄŸini yÃ¼kseltiyor. Ama burada bizim en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼cÃ¼mÃ¼z meÅŸruiyetimizdir ve devletlerin meÅŸru Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ organlar olmasÄ±dÄ±r. Biz SÄ±rbistan'la bugÃ¼ne kadar bu anlamda samimi, iki Ã¼lkeye yakÄ±ÅŸÄ±r, derin baÄŸlar oluÅŸturan ve suÃ§a karÅŸÄ± aynÄ± entite olan bir iliÅŸki meydana getirdik. Yani iki devletin bir arada olduÄŸu, birbiri ile omuz omuza olduÄŸu bir iliÅŸki meydana getirdik" dedi.

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"BENÄ°M Ä°Ã‡Ä°N Ã–NCELÄ°KLE Ã–NEMLÄ° OLAN Ä°KÄ°LÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°MÄ°Z"

SÄ±rp Bakan Vulin ise, "SiyasetÃ§iler birleÅŸmiÅŸ Avrupa yapamadÄ±lar. Ancak suÃ§lular ortak bir alan kendilerine yapabildi. Onun iÃ§in suÃ§lularÄ±n bizden bir adÄ±m Ã¶ne geÃ§melerine izin vermeyelim. SÄ±rbistan ile TÃ¼rkiye Cumhuriyeti arasÄ±ndaki iliÅŸkiler Balkan'daki bÃ¼tÃ¼n bÃ¶lge iliÅŸkileri iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Onun iÃ§in iki kÄ±ymetli cumhurbaÅŸkanÄ±, iki kÄ±ymetli iliÅŸkileri, diyaloglarÄ±, gerek Ã¼lkelerimiz iÃ§in ve gerek bÃ¶lge iÃ§in Ã§ok Ã¶nem arz ediyor. AynÄ± ÅŸekilde onlarÄ±n iyi, gÃ¼zel diyaloglarÄ± aynÄ± zamanda Balkanlar iÃ§in bir istikrar abidesi oluyor. Biz burada yaÅŸÄ±yoruz. Bizim Ã§ocuklarÄ±mÄ±z da burada yaÅŸayacak. Ä°htiyacÄ±mÄ±z olan tek ÅŸey barÄ±ÅŸ, huzur. SuÃ§lularÄ±n iÅŸ birlikleri maalesef Ã§ok iyi, teknolojik olarak Ã§ok iyi baÄŸlantÄ±larÄ± var, Ã§ok ilerlediler. DÃ¼nyadaki tÃ¼m fÄ±rsatlarÄ± maalesef aksine deÄŸerlendiriyorlar, her fÄ±rsatÄ± bulup kendi lehlerine, dÃ¼nyanÄ±n aleyhine Ã§eviriyorlar maalesef. Benim iÃ§in Ã¶ncelikle Ã¶nemli olan ikili iliÅŸkilerimiz, ikili iÅŸ birliÄŸimiz, hÄ±zlÄ± ve gÃ¼ncel olaylarÄ± takip ederek" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"BÄ°R TEHLÄ°KE BÄ°ZÄ° BEKLÄ°YOR, O DA Ã‡OCUKLARIN Ä°STÄ°SMARI"

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Bakan Soylu, ardÄ±ndan bir deÄŸerlendirme daha yaparak, "MeÅŸru iÅŸ birliklerimizi, Ã¼lkeler arasÄ± iÅŸ birliklerini oluÅŸturduÄŸumuz sÃ¼rece boÅŸ alan arayanlara fÄ±rsat vermemiÅŸ oluruz. EÄŸitim iÅŸ birliÄŸi de baÅŸlattÄ±k SÄ±rbistan ile, Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± gidiyor. Bence daha da artÄ±ralÄ±m, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± birbirimizin tecrÃ¼beli alanlarÄ±ndan istifade edelim. Bu eÄŸitim Ã§eÅŸitliliÄŸini artÄ±rÄ±rsak Ã§ok Ã¶nemli olur. Bir tehlike bizi bekliyor, o da Ã§ocuklarÄ±n istismarÄ±. Maalesef siber alanda kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklar ciddi ÅŸekilde istismar ediliyor. Ã‡ocuklarÄ±n videolarÄ±nÄ± Ã§ekiyorlar, bu Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemin en temel tehditlerinden birisidir. Buna karÅŸÄ± Ã¼lkelerin iÅŸ birliÄŸi her ÅŸeyin Ã¶nÃ¼nde olacaktÄ±r. Ã–zellikle Balkanlarda bazÄ± Ã¼lkelerden yine siber suÃ§lara yÃ¶nelik biraz kÃ¼ltÃ¼r birliÄŸi, dil birliÄŸi olduÄŸu iÃ§in baÅŸka Ã¼lkelerden baÅŸka Ã¼lkelere siber suÃ§lar Ã¼retebiliyorlar ve etkili olabiliyorlar. Burada da Ã§ok dikkatli olunmasÄ± gereken bir alan olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. FETÃ– ile mÃ¼cadele de bizim iÃ§in Ã¶nemli" ifadelerini kullandÄ±.