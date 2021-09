Bakan Soylu selzedelere seslendi: Ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım 3,5 milyarı TL'yi aştı

Bartın'ın Abdipaşa beldesinde selden etkilenenlerle bir araya gelen Soylu, burada sohbet ettiği vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Abdipaşa belediye binasından vatandaşlara seslenen Soylu, Kastamonu ve Sinop'ta hasarların tanzimini tamamladıklarını, Bartın'daki tanzimler ve hasarlar için komisyonlardaki ilgililerle bir araya geldiklerini belirtti.



Bölgede karşı karşıya kalınan afetin büyük olduğuna işaret eden Soylu, şöyle devam etti:



"Metrekareye yer yer 400 kilogram üzerinde yağmur aldı. Türkiye'de çok kolay görünmeyen ve burada da bakanlarımızla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm kurumlarımız, milletvekillerimiz, belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz, vatandaşımız, polisimiz, jandarmamız, DSİ ve karayollarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız herkes bir mücadele ortaya koydu. Belki de çok zor karşı karşıya kaldığımız durumun telafisinin çabuk bir zamanda vatandaşımızın yaralarının sarılması için hep birlikte çaba sarf ettik."



"BİN 500'ÜN ÜZERİNDE EV DÖŞEYEBİLECEK EŞYAYI TEMİN ETTİK"







Bozkurt'ta çalışmaların devam ettiğini ve binlerce kamyon çamur taşıdıklarını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:



"Hala yüzlerce kamyon şu anda taşımaya devam ediyorlar. Sadece şehirlerde bir eksiklik meydana gelmedi. Veya bir hasar meydana gelmedi. Aynı zamanda köylerin alt yapı, suları, elektriklerinde çok ciddi hasarlar oldu. Şehirlerimizin esnaflarında ciddi zararlara yol açtı. Toplam üç yerde sanayi sitesi neredeyse önemli ölçüde gitti. İkisi tamamen gitti. Kastamonu Bozkurt ve Abana'da, Sinop Ayancık'ta bir kısmı tamamen gitti. Şimdi onların hepsinin evleri, köylerdeki evleri, özellikle Bozkurt içerisindeki esnafları her birini yeni baştan hem ticaret hayatına kavuşturabilmek için hem de esnafımızı ayağa dikebilmek için elimizden gelen bütün desteği ortaya koyuyoruz. Şunu bilmenizi isteriz. Ev eşyasından taşınmasına kadar her türlü desteği sağlıyoruz. Vatandaşımız evden taşınacaksa bir taraftan taşınmayı, parasını nakdi olarak veriyoruz. Öteki taraftan jandarmalarımızla, vinçlerle, kamyonlarımızla vatandaşımızın taşınmasını bizatihi gerçekleştiriyoruz. Ev eşyası için destekte bulunuyoruz. Aynı zamanda bağışçılarımızı koordine ettik. Yaklaşık şu ana kadar bin 500'ün üzerinde ev döşeyebilecek eşyayı temin ettik. Bir taraftan nakdi yardımda bulunuyoruz bir taraftan da ev eşyasını veriyoruz."



"ÖDEDİĞİMİZ TAZMİNAT VE YAPACAĞIMIZ YATIRIM 3.5 MİLYARI AŞTI"



"Bir devlet olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşımızı zor durumdan çıkartabilmek için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz" diyen Soylu, köylerin parke ihalelerinden beton yollarına kadar bütün tespitlerini yaptıklarını kaydetti.



Soylu, şunları aktardı:



"Hemen ihalelerini yapıp oradaki ulaşımı sağlıklı bir şekilde temin edebilmek için gerekli hazırlıkları 23 gün içerisinde, bir taraftan husubatı topladık. Bir taraftan vatandaşımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Bir taraftan madden elimizden gelen desteği ortaya koyduk. Sadece Sinop, Kastamonu ve Bartın'da ev eşyası, araç yardımı bin 600'e yakın aracın kasko bedelleri üzerinden yüzde 70'ini vatandaşımıza ödüyoruz. Bunlar kimisi iş arabasıydı. Kimsenin elini böğründe bırakmamak için elimizden gelen gayreti ortaya koyduk. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özellikle Aile Bakanlığı ve AFAD olarak ailelere ev eşyası ve taşınma yardımı olarak üç vilayette şu ana kadar 100 milyonun üzerinde destekte bulunduk. Araç yardımı olarak şu anda 35 milyonun üzerinde destekte bulunduk. Yine bütün bunların yanı sıra köy yolları, su, köprüler, burada belki de ilk kez duyacaksınız. Ödediğimiz tazminat ve yapacağımız yatırım bizim hesaplamalarımızla 3,5 milyarı aştı. Cumhurbaşkanımızın bir talimatı oldu. Kayıplarımızı geri getiremeyiz ancak vatandaşımızın yaşamış olduğu eski halinden daha iyisini vatandaşımıza, hemşehrilerimize teslim etmek boynumuzun borcudur. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz."









"BİNALAR DAHA İYİ VE MODERN OLACAK"



Soylu, karşı karşıya kalınan sel felaketinden dolayı vatandaşların gıdasından beslenmesine, hayvanının yeminden, sokak hayvanlarının mamalarına, giysisinden ayakkabısına kadar her türlü ihtiyacın gerek devlet tarafından gerekse kurumlar tarafından karşılandığını belirtti.



Bölgede jandarmaların sürekli hem husubatı temizleyip hem de ince temizlik için çalıştığını ve bölgede 700 bin öğün yemek dağıtıldığını ifade eden Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Devlet bütün gücünü burada ortaya koyuyor. Derelerin ıslahından tutun köprülere kadar, alınacak tedbirlere kadar her türlü adım gerçekleşti. Allah devletimizden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Yine özellikle kayıplarda sabır gösteren milletimize de şükranız. Onlara geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Sonuna kadar devlet olarak yanınızdayız. Cumhurbaşkanımızın çalışma arkadaşları olarak da yanınızdayız. Bu işler derlenip toparlanıp eski halinden daha iyi hale geldiği an itibarıyla işimiz bitmiş olacak. Evet, başımıza bir felaket geldi. Ama her sabah kalktığımızda şunu hissediyoruz. Bozkurt’a bakıyoruz. Çok daha iyi olacağını heves ediyoruz. Daha güvenli olacak. Tedbirler daha iyi olacak. Binalar daha güvenli olacak, daha güvenli olacak. Bizim yaptığımız konutlar eski afet konutları değil. Bunu da bilmenizi isterim yani kalitesi açısından da niteliği açısından da en iyi noktada. Bunun heyecanıyla da vatandaşımızla bu hizmeti buluşturmanın heyecanı ile çalışıyoruz. Sanayi siteleri 4 ayda bitecek. Evlerin bitmesi süresi de toplam 1 yıl. Bir yılda burada selin hiçbir izi, en ufak bir izni Allah'ın izni ile kalmayacak. Allah yardımcımız olsun. Böyle bir afetle bizi bir daha karşı karşıya getirmesin."

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara