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HaberlerGündem HaberleriBakan Soylu, selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü
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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.08.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu, selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

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Bakan Soylu, selden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemede bulundu.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerini sürdüren Soylu, Bozkurt ilçesinde çalışmaların devam ettiği dükkanları ziyaret etti.

Bakan Soylu, selden etkilenen Bozkurtta incelemelerini sürdürdü

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, esnafın taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, temizlik çalışmalarında görev alan personelle de bir süre görüştü.

Bakan Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret ederek, son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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