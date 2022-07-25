Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Soylu şehit Taşkın’ın ailesi ile telefonda görüştü

#Süleyman Soylu#Erzurum#Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın babası ile telefonda görüştü. Aileye taziye dileklerini ileten Bakan Soylu, "Evladınız bütün milletimizin evladı. Vakarınıza, metanetinize, sabrınıza minnettarız" dedi.

Haberin Devamı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Pençe Kilit operasyonunda terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 17 Temmuz günü yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın ailesine ziyarette bulundu. Beraberinde, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İlçe Kaymakam Cevdet Bakkal ve ilçe Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ile şehidin baba ocağına giden Vali Memiş, acılı aileye taziyelerini iletti. 

Vali Memiş, "Allah bizleri şehitlerimize mahcup etmesin. Selahattin ve tüm şehitlerimize mahcup olmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Biz bugün ülkemiz sınırlarında güven içerisinde yaşıyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Sizler, bizlere şehidimizin emanetisiniz. Bizim için çok kıymetlisiniz" diye konuştu.

Haberin Devamı

"SİZİN EVLADINIZ BÜTÜN MİLLETİMİZİN EVLADI"

Taziye ziyaretinde aile ile Vali Memiş’in telefonundan görüşen Bakan Soylu, şehidin babası Necati Taşkın ve yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulundu. "Sizin evladınız bütün milletimizin evladı" diyen Soylu, şunları söyledi:

"Allah, cennetiyle ve cemaliyle müşerref eylesin inşallah. Allah, bizleri sizlere mahcup etmesin. Biz, evladınızın yerini tutamayız. Ama emrinize 24 saat amadeyiz. Bütün aileye sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah sizden razı olsun. Vakarınıza, metanetinize, sabrınıza minnettarız."

Ziyarette, Kur’an- Kerim tilaveti okundu, şehit Taşkın ve tüm şehitler için dua edildi. 

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Ömer Çelik: Türkiyenin suçlanması planlı bir provokasyondurSon dakika: Ömer Çelik: Türkiye'nin suçlanması planlı bir provokasyondurHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Süleyman Soylu#Erzurum#Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın

BAKMADAN GEÇME!

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası Elon Musk ve Sergey Brinin arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası! Elon Musk ve Sergey Brin'in arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor?

#Elon Musk
BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı? Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu?

#Covid
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası Elon Musk ve Sergey Brinin arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası! Elon Musk ve Sergey Brin'in arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor?

#Elon Musk
BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı? Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu?

#Covid
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık