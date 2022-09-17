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Bakan Soylu, 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' diyerek paylaştı! Yakalandılar

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#Süleyman Soylu#Terörist#Operasyon
Bakan Soylu, Şehidimizin kanı yerde kalmadı diyerek paylaştı Yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 21:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da 20 Nisan 2022'de cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının failleri olan MLKP FESK hücresi 2 kadın ve 1 erkek terör örgütü üyesinin Dikili'de yakalandığını duyurdu.

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Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların failleri olan MLKP FESK hücresi 2 kadın, 1 erkek örgüt mensubu MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde sürdürülen çalışmalarda 17 Eylül 2022 saat 19.30 sıralarında İzmir Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonla Dikili'de yakalandı.

BAKAN SOYLU: ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehidimiz Cengiz Yiğit’in kanı yerde kalmadı, 20 Nisan’da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak üzere tüm kamufle çabalarına rağmen, polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün yakalandı. Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız, Türk polisi yakalar” ifadelerini kullandı.

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#Süleyman Soylu#Terörist#Operasyon

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