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Bakan Soylu Sarıyer'de huzurevini ziyaret etti

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#Bakan Soylu#Huzurevi#Bayram
Bakan Soylu Sarıyerde huzurevini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 14:27

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de bulunan İzzet Baysal huzurevini ziyaret etti.

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İçişleri Bakanı ve Ak Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu bayramın 3. günü Sarıyer İzzet Baysal Huzurevinde kalan vatandaşlarla bayramlaştı. AK Parti ilçe başkanı ve huzur evi müdürünün eşlik ettiği bayram ziyaretinde bakan Soylu yaşlılarla sohbet etti ve dertlerini dinledi.

Yaşlılar için İstanbul boğazı ve ada turu düzenleyeceklerini söyleyen Soylu, “Ne zaman isterseniz, teknemiz sizin" dedi. Personel yetersizliği olduğunu öğrenen Süleyman Soylu, İstanbul Valiliğini arayarak yeni personel alımı için talimat verdi.

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#Bakan Soylu#Huzurevi#Bayram

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