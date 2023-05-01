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Bakan Soylu Samsunlu iş insanları ile bir araya geldi

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#Süleyman Soylu#Samsunlular Buluşması#14 Mayıs Seçimleri
Bakan Soylu Samsunlu iş insanları ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 04:19

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Şişli'de düzenlenen 'Samsunlular Buluşması'nda iş insanları ile bir araya geldi. Soylu, süper lige çıkan Samsunspor'u tebrik etti.

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İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Şişli'de Samsun Dernekler Konfederasyonu'nca bir otelde düzenlenen 'Samsunlular Buluşması'nda iş insanları ile bir araya geldi. Samsun'un Kurtuluş Savaşı'ndaki rolüne dikkat çeken Soylu, "Samsun bu devletin varlığına ve birliğine, milletin bölünmez bütünlüğüne, kendisini adamış bir şehirdir. Samsun manevi bütün değerlerle kuşatılmış bu memleketin ve bu devletin tam otağı direği olan bir şehirdir. Bizim aldığımız terbiyenin, bizim aldığımız bu anlayışın tam da karşılığıdır. Samsun kurtuluşumuzun şehridir. Gazi Mustafa Kemal'in ve bu memleketteki bütün evlatların, bu kurtuluşu başlattığı ve dualı başlattığı bir şehirdir" dedi.

Bakan Soylu Samsunlu iş insanları ile bir araya geldi


Bakan Soylu,"104 yıldır bitmeyen şey manda ve himayedir. 104 yıldır bu topraklarda fırsatını buldukları her an Türkiye'ye vesayet kurmaya, Türkiye'de mandayı ve himayeyi devam ettirmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Hiç merak etmeyin, göreceksiniz. 14 Mayıs'tan sonra etrafımızdaki ülkelerin her biri, tane tane Türkiye'nin etrafında dizileceklerdir. İçinde huzursuzluk olan, huzursuzluk olmayan, huzur olan her biri Türkiye'yle beraber, evet 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen anlayışın etrafında saf duracaklardır" şeklinde sözlerini tamamladı. 

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#Süleyman Soylu#Samsunlular Buluşması#14 Mayıs Seçimleri

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