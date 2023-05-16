Bakan Soylu: Sakin ve mutedil bir seçim geçti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler AK Parti İlçe teşkilatını ziyaret etti. Soylu’ya Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Milletvekilleri eşlik etti. Bakan Soylu, ziyaretinde konuşma yaptı.

"TÜRKİYE YÜZ YILINA YAKIŞIR BİR SEÇİMİ HEP BİRLİKTE GEÇİRMİŞ OLDUK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Esenler teşkilatına ilk geldiğimiz gün bu seçimle alakalı bir ahit ortaya koymuştuk. Ve bu ahitle bu sözleşmeyle, bu sözlerle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakını bu seçimden galip çıkarmaya hep birlikte ant içmiştik. Allah'a şükürler olsun bugün hep beraber bu huzuru ve mutluluğu yaşıyoruz. Cumhur İttifakı mecliste büyük bir çoğunluk elde etmiştir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız da 4.5 - 5 puana yakın bir farkla ilk turu Allah'ın izniyle tamamlamıştır. Milletimize müteşekkiriz, milletimize çok teşekkür ediyoruz. Yıllarca Türkiye'nin üzerinde demokrasi ve hukuk bozası pişirenler bizi demokrasi ve hukuk konusunda haksız bir şekilde yargılamaya çalışanlar bütün bunlara karşı milletimiz demokrasi ve hukuk bayrağını en yükseklere çekmiştir. Türkiye'de demokrasinin nasıl işlediği, milli iradenin nasıl ortaya konulduğu ve en çok gergin geçecek seçimde, seçim kampanyası, seçim günü dahil olmak üzere ve seçim gününün akşamı yani seçim sonrası dahil olmak üzere tertemiz bütün dünyaya örnek ve Türk demokrasinin layıkıyla gerçekleştirebildiği, Türk hukuk sisteminin altını çizerek söylüyorum layıkıyla gerçekleştirebildiği tam milletimize yakışır, ülkemize yakışır, 21. asra yakışır aslen en güzeli Türkiye yüz yılına yakışır bir seçimi hep birlikte geçirmiş olduk" dedi.

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"BU SEÇİMLERDE 321 SEÇİM OLAYI YAŞANDI"

Bakan Soylu, bu seçimlerin önceki seçimlere göre daha az olaylı geçtiğini belirterek, "Esenler teşkilatımız yine birinciliği almıştır. Tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca 2. bölgede de arkadaşlarımız büyük bir gayret ortaya koydular. 2. bölgede de hem Cumhur İttifakı'nda hem cumhurbaşkanlığında hem de aynı zamanda partide hepsinde birinciyiz. Şimdi yapacağımız bu 12-13 gün içerisinde hep birlikte çalışacağız. Dokunmadık insan bırakmayacağız. Herkese hem bir demokrasi ve hukuk teşekkülü yapacağız. Çok büyük bir milli irade teşekkürü yapacağız. Yine milletimizi sandığa davet edeceğiz. Özellikle memleketine çay için başka türlü ekim ve biçim işleri için gidebilecek vatandaşlarımıza onlara ya gidip gelmelerini temin edeceğiz ya da birkaç gün sonra gitmeleri hususunda kendilerine ricada bulunacağız. Sandıklara özellikle bu seçimde nasıl sahip çıkmışsak önümüzdeki seçimde de aynı şekilde güçlü bir organizasyonla yine sahip çıkacağız. Geçen seçimlerde toplam 356 seçim olayı yaşandı. Bütün seçim boyunca bu seçimlerde 321 seçim olayı yaşandı. Yani bütün Türkiye'de daha az daha sakin ve mutedil bir seçim geçti. Bu vesileyle de tüm siyasi organlara, milletimize özellikle güvenlik güçlerimize hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ederim. Bu seçimin seçim sisteminin ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli sonuçlarından bir tanesi istikrardır. Önümüzdeki beş yıl Türkiye'nin yükseldiği bir beş yıl olacak. Önümüzdeki beş yıl Türk demokrasisinin yükseldiği, Türk ekonomisinin yükseldiği,, Türk hukuk sisteminin bütün dünyaca örnek gösterildiği bir beş yıl olacak. Önümüzdeki beş yıl üretimimizin yükseldiği, ihracatımızın yükseldiği, istihdamımızın yükseldiği bir beş yıl olacak. Savunma sanayimizin bütün dünyaya örnek olduğu bir beş yıl olacak. Önümüzdeki beş yıl, önümüzdeki yüz yılın istikrar kapısının ilk basamağı olacak" diye konuştu.