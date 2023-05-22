Bakan Soylu: Roman kardeşlerimiz için başka bir yüzyıl başlıyor

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Balat'ta bulunan Roman Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Açılışa Soylu'nun yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı.

"ROMAN ŞARKISI SÖYLEDİK, DÜNDEN BERİ HER TARAFTA O YAYILIYOR"

Açılıştan önce konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün Beyoğlu'ndan geçerken 'İlle de Roman' şarkısı söyledik. Dünden beri her tarafta o yayılıyor. Biz şimdi söylemiyoruz çocukluktan beri söylüyoruz. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nın kapısını hep birlikte açacağız. Bu Türkiye Yüzyılı'nın kapısı aynı zamanda Roman Yüzyılı'nın da kapısı olacak. Biraz önce Mehmet kardeşim de söyledi. 2013 yılından itibaren ortaya çıkan Roman açılımı çeşitli şekillerde devam ediyor. Bundan bir zaman dilimi öncesi, kıymetli Cumhurbaşkanımız, Roman Koordinasyon Merkezi, İçişleri Bakanlığına bağlı olacak dedi. Biz de kollarımızı sıvadık, ama ondan önce de adımlar attık. Attığımız adımlar belliydi. İlk kez Türkiye'de 25 ilde Roman koordinatör atadık. Bunların büyük bir bölümü göreve başladı, bir bölümü de başlamak üzere. İstanbul'da 28 ilçede koordinatör görevlendirdik. Onlarla birlikte hakikaten çok önemli adımı birlikte atıyoruz" dedi.

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"ROMAN KARDEŞLERİMİZ İÇİN BAŞKA BİR YÜZYIL BAŞLIYOR"

Soylu, "Daha yapacaklarımız var. 'Kiralar düşsün' diyorlar da ümüklerini sıkacağız o kiraları arttıranların. Ev meselesini tutun, okul meselesini tutun, bunlarla ilgili bütün adımları gerçekleştireceğiz. Tayyip Erdoğan bir şey söyledi, 'her Roman'a bir yuvayı inşallah Türkiye Yüzyılı'nda buluşturacağız'. Romanların evlerini Tayyip Erdoğan yapar mı? Çünkü söz verdi, 'ben Roman kardeşlerimi yalnız bırakmayacağım' dedi. Sadece o değil. İş konusunda da yalnız bırakmayacak. Göreceksiniz istihdam konusunda da yalnız bırakmayacak. Bu Roman merkezleri niçin kuruldu biliyor musunuz? Bunların hepsi planlanacak, programlanacak. Roman kardeşlerimiz için başka bir yüzyıl başlıyor. Hiç endişe etmeyin. Ne çocuklarınız ne de onların geleceklerinden endişe edin. Çünkü dünyada en güvenilir isim Tayyip Erdoğan bir şey söyledi, 'Roman Yüzyılı yapacağım Türkiye Yüzyılı'nı' dedi. " şeklinde konuştu.