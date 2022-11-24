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Bakan Soylu rekor diyerek duyurmuştu! 3 buçuk ton uyuşturucunun yakalandığı operasyon kamerada

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#İSTANBUL#Narkotik#Polis
Bakan Soylu rekor diyerek duyurmuştu 3 buçuk ton uyuşturucunun yakalandığı operasyon kamerada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 12:47

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 3 ton 533 kilogram 785 gram metamfetamin ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Türkiye'de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması" sözleriyle duyurduğu ve 22 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kameralara yansıdı.

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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta uyuşturucu ticareti yapan kişilere ait Esenyurt, Büyükçekmece, Kadıköy, Pendik ve Ümraniye'de operasyon düzenledi. Operasyonlarda 131 kilo 785 gram metamfetmin maddesi ele geçirildi. Polis 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadelerinin ardından polis, yurt dışından sıvı olarak getirilen metamfetaminin İstanbul’da katılaştırılarak piyasaya sürüldüğünü belirledi. Dün akşam Beylikdüzü’nde aralarında bir villanın da bulunduğu 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 ton 746 kilo sıvı halde likit, 1 ton 656 kilo kristal olmak üzere toplamda 3 ton 402 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Bakan Soylu rekor diyerek duyurmuştu 3 buçuk ton uyuşturucunun yakalandığı operasyon kamerada

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Polis, operasyonda 10 kişiyi ise gözaltına aldı. 2 farklı tarihteki operasyonda toplamda 3 ton 533 kilogram 785 gram metamfetamin ele geçiren polis toplam 22 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 12’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 10 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis operasyonları saniye saniye kaydedildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Bakan Soylu rekor diyerek duyurmuştu 3 buçuk ton uyuşturucunun yakalandığı operasyon kamerada

BAKAN SOYLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak operasyonla ilgili bilgi verdi. Soylu paylaşımında "Türkiye'de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması?

Bakan Soylu rekor diyerek duyurmuştu 3 buçuk ton uyuşturucunun yakalandığı operasyon kamerada

İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

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Bakan Soylu rekor diyerek duyurmuştu 3 buçuk ton uyuşturucunun yakalandığı operasyon kamerada

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#İSTANBUL#Narkotik#Polis

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