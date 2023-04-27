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Bakan Soylu: Projelere engel olmak istediler, amaçları Türkiye'nin geleceğini tıkamaktı

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#Süleyman Soylu#İstanbul#Secim2023
Bakan Soylu: Projelere engel olmak istediler, amaçları Türkiyenin geleceğini tıkamaktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 11:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kağıthane'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Burada vatandaşlara seslenen Soylu, "Üçüncü havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapımına engel olmak isteyenler oldu. Amaçları Türkiye'nin geleceğini tıkamak, kaos ve karmaşaya yitmekti." dedi.

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Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

İşimiz hiçbir zaman kolay olmamıştır, bugün de kolay değil. Terör ve covid gibi sorunlardan, başörtüsünden mezhepsel sorunlara kadar pek çok meseleye müdahale edildi. Faiz lobisi ile mücadele etmemiz lazım ki üretimimiz güçlü olsun. Birileri bizi hala faizi artır diye baskı yapmaktadır. Yıllardır Türkiye'yi felç ettiler. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de ciddi bir yenilenme hareketi başlattık. Hepimiz Türkiye'yi takip ediyoruz. Son 12 yılda Türkiye büyük saldırılarla karşı karşıya kaldı.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ TIKAMAK İSTEDİLER

Hepimiz şahidiz, cumhurbaşkanımıza sivil muhtıra verdiler. Yavuz Selim Köprüsü'nü yapmayacaksın, dediler. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldı mı? Onlar yapılmamış olsaydı Asya ile Avrupa arasında gidip gelmek mümkün değildi. Amaçları Türkiye'nin geleceğini tıkamak, kaos ve karmaşaya yitmekti.

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Cari açığın en büyük payı enerjiden gelmektedir. Türkiye kendi enerjisini kendisi üretirse cari açığı kapatmış olacak. Bugün Mersin Nükleer'in ilk etabında kendi enerjimizi üreteceğiz hamlenin ilk adımı atılıyor. İstanbul Havalimanı'nı yapmayın dediler. Avrupa'nın en çok uçuşunu yapan havalimanı haline geldi. Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya kadar trafik oldu. Doktor olan hastaneye, avukat olan davasına yetişemezdi. Osmangazi Köprüsü'nü yapmayın dediler. Kuzey Marmara'yı yapmayın dediler. Kuzey Marmara bugün Türkiye'nin transitini taşıyor.

Tayip Erdoğan hepimizin hayatına dokundu. Evlerimizde su yoktu. Su leğenlerde saklanırdı. İstanbul'da başkanlığa geldiğinde yeni barajlar yapıldı, İstanbul su derdinden kurtulmuş oldu. Haliç'ten koku gelince misafirimize mahcup olurduk. İstanbul'a hava kirliliği bulutu çökerdi. İstanbul'da çöp dağları vardı. Ümraniye gibi çöplükler hangi gün patlayacak diye endişe edilirdi. Şimdi İstanbul dünyanın en temiz metropollerinden biri haline geldi.

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4 YILDA İSTANBUL'A NELER YAPILDI?

4 yılda İstanbul'a ne yaptılar, söyleyin. Hayatınızı iyileştiren ne yaptılar? Ankara'da ne yaptılar? Her türlü odalarla bir araya gelip mahkemelere başvurmadılar mı? Türkiye'de kentsel dönüşüm bundan sonra büyük bir atak gerçekleştirecek.

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Türkiye'nin altına kapan atıp yavaşlatmaya çalıştılar. Bunların hepsini Gezi'de, 6-8 Ekim olaylarında yaşadık. Bunların hepsi Türkiye'nin risk primini yükseltti. Yatırım yapacak vatandaşa biraz daha bekleyelim anlayışını ortaya koydu. Türkiye'de bir tek toplumsal olay meydana gelmedi.

 

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#Süleyman Soylu#İstanbul#Secim2023

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