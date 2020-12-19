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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 19.12.2020 - 14:12 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu, Polis Müzesi'ni ziyaret etti

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Bakan Soylu, Polis Müzesi'ni ziyaret etti
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı’na yeni kazandırılan Polis Müzesi'ni ziyaret etti.

Bakan Soylu, Polis Müzesini ziyaret etti
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kökleri tarihimize dayanan, 19'uncu yüzyılın sonlarında resmi olarak kurulan Polis Teşkilatı'mıza, yeni kazandırılan Polis Müzesi'ndeyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Pandemi sonrası vatandaşlarımızla birlikte de ziyaret etmek duasıyla" dedi. Bakan Soylu, paylaşımında müzede çekilen fotoğraflarına da yer verdi.
Bakan Soylu, Polis Müzesini ziyaret etti

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