Bakan Soylu, Polis Müzesi'ni ziyaret etti

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kökleri tarihimize dayanan, 19'uncu yüzyılın sonlarında resmi olarak kurulan Polis Teşkilatı'mıza, yeni kazandırılan Polis Müzesi'ndeyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Pandemi sonrası vatandaşlarımızla birlikte de ziyaret etmek duasıyla" dedi. Bakan Soylu, paylaşımında müzede çekilen fotoğraflarına da yer verdi.