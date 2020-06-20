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Haber Giriş: 20.06.2020 - 15:55,Son Güncelleme:

Bakan Soylu paylaştı... Sınava helikopterle gittiler

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Bakan Soylu paylaştı... Sınava helikopterle gittiler
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Bitlis'in Hizan Kolludere Köyü'nde LGS'ye katılan 28 öğrencinin sınava helikopterle götürülüp getirildiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sona erdi. Yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci için yapılan sınav 81 ilde yapıldı.

Bakan Soylu paylaştı... Sınava helikopterle gittiler

HELİKOPTERLE SINAVA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Bitlis'in Hizan Kolludere Köyü'nde LGS'ye katılan 28 öğrencinin sınava helikopterle götürülüp getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bitlis Hizan Kolludere Köyü’nde LGS’ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte @jandarma’mız helikopterle götürdü ve geri getirdi. Yaşasın Türkiye"

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