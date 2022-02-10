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Bakan Soylu paylaştı: Ege, bir can pazarına daha şahitlik etti! Sorumlular sorumsuz

#İçişleri Bakanlığı#Ege Denizi#Göçmen
Bakan Soylu paylaştı: Ege, bir can pazarına daha şahitlik etti Sorumlular sorumsuz

İçişleri Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunan güvenlik güçlerinden kaçarken botun kayalıklara çarpması sonucu yaralanan Yemenli düzensiz göçmen kadının, mahsur kaldığı bölgeden kurtarılarak, hastanede tedaviye alındığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege, bir can pazarına daha şahitlik etti. Sorumlular sorumsuz" dedi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2 gün önce Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Dipburun Jandarma Karakolu'na gelen Yemen uyruklu 2 düzensiz göçmen, sahilde ayağından yaralı kadın düzensiz göçmen olduğunu belirterek, yardım istedi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kadının mahsur kaldığı, karadan ulaşım olmayan bölgeye bot ile geldi. Yunan güvenlik güçlerinden kaçarken botun kayalıklara çarpması sonucu ayağından yaralanan kadın, kurtarılarak Kuşadası'na getirildi. Ambulansa alınan kadın daha sonra hastaneye kaldırıldı.

'CAN YELEKSİZ DENİZE ATILDIK'

Yemen uyruklu düzensiz göçmen de botta 20 kişi olduklarını belirterek, "Sisam Adası önlerinde Yunan Sahil Güvenlik botunu gördük, panikleyerek kayalıklara çarptık ve bu esnada bir kadın ayağından yaralandı. 17 düzensiz göçmen Yunan ekipleri tarafından yakalandı, 3 kişi kaçarak Sisam Adası'na çıktık ve hastaneye ulaştık. Arkadaşımızın ayağında derin bir yara olmasına rağmen tedavi edilmeden polis tarafından elleri ve gözleri bağlanarak darbedildik, değerli eşyalarımız alındı. Bota bindirilerek Türk Karasularına yakın bir noktada can yeleksiz olarak denize atıldık ve yüzerek sahile çıkmayı başardık. Türk bayrağını gördüğümüzde jandarma karakoluna giderek yardım talep ettik" dedi.

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BAKAN SOYLU: SORUMLULAR SORUMSUZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ege, bir can pazarına daha şahitlik etti. Sorumlular sorumsuz. Vicdanını rafa kaldıran Avrupa, seyretmeye devam ediyor. Avrupa Birliği ve Frontex, kafalarını kuma gömüp seyrettiği her gün, bu insanlık suçuna daha fazla ortak oluyorlar" dedi.

Bakan Soylu paylaştı: Ege, bir can pazarına daha şahitlik etti Sorumlular sorumsuz

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#İçişleri Bakanlığı#Ege Denizi#Göçmen

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