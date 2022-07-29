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Bakan Soylu Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

#Süleyman Soylu#Şevket Mirziyoyev#Özbekistan
Bakan Soylu Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan ziyareti çerçevesinde Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi. Soylu, Mirzoyev ile görüşmesinin ardından Özbekistan Ulusal Muhafızlar Komutanı Tümgeneral Djuraev ile de bir araya geldi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan’da temaslarına devam ediyor. Bakan Soylu, başkent Taşkent’te Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Mirzoyev ile görüşmesinin ardından Hive kentinde Özbekistan Ulusal Muhafızlar Komutanı Tümgeneral Rustam Djuraev ile bir araya geldi.
Bakan Soylu ve Djuraev görüşmede, kolluk kuvvet eğitimi ile terörizm, sınır aşan suçlar, mali ve siber suçlarla mücadelede iş birliği konuları değerlendirildi.

Bakan Soylu Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

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