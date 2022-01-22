Bakan Soylu, Nusaybin'de gençlerle bir araya geldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beyaz Saray Bidenın gafını toparlayamadı Putin krizi fırsata çevirdi...Beyaz Saray Biden'ın gafını toparlayamadı! Putin krizi fırsata çevirdi...#ABD
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Pedro Henriquenin frikik golü olay oldu Berke Özerin üzüntüsü...Pedro Henrique'nin frikik golü olay oldu! Berke Özer'in üzüntüsü...#Fenerbahçe
AFAD duyurdu: Balıkesirde deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildiAFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde de hissedildi#Deprem
Bahçeliden Sedef Kabaşa tepki: Cumhurbaşkanımızı hedef alan faşizan sözleri kınıyorumBahçeli'den Sedef Kabaş'a tepki: Cumhurbaşkanımızı hedef alan faşizan sözleri kınıyorum#Devlet Bahçeli
Vali Yerlikayadan İstanbula flaş uyarı Gök gürültülü kar sağanağı...Vali Yerlikaya'dan İstanbul'a flaş uyarı! 'Gök gürültülü kar sağanağı...'#Meteoroloji
Bakan Nebatiden kritik toplantı sonrası açıklama: İstikrar vurgusuBakan Nebati'den kritik toplantı sonrası açıklama: İstikrar vurgusu#Nureddin Nebati
Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmıştı Sedef Kabaş tutuklandıCumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmıştı! Sedef Kabaş tutuklandı#Sedef Kabaş
Karavan yolculuğunda kaybolmuştu... Sosyal medya fenomeninin katili belli olduKaravan yolculuğunda kaybolmuştu... Sosyal medya fenomeninin katili belli oldu#ABD
Bakan Koca İstanbulu işaret ederek uyardı: Büyük ciddiyetle uygulanması gerekiyorBakan Koca İstanbul'u işaret ederek uyardı: 'Büyük ciddiyetle uygulanması gerekiyor'#Koronavirüs
Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyetinden skandal karar Milli sporcunun Türkiyeye getirilmesi engellendiGüney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nden skandal karar! Milli sporcunun Türkiye'ye getirilmesi engellendi#Hentbol Avrupa Şampiyonası
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi#MSB
Akhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadağ, maç sırasında kalp krizi geçirdiAkhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadağ, maç sırasında kalp krizi geçirdi#Cengiz Karadağ
Karaveliden maça damga vuran karar Çok şaşırtmıştı ama haklı çıktı, 99 gün sonra ilk kez...Karaveli'den maça damga vuran karar! Çok şaşırtmıştı ama haklı çıktı, 99 gün sonra ilk kez...#Beşiktaş
Sosyal medyada gündem olmuştu Kira yardımı isteyen çiftle ilgili şoke eden açıklamaSosyal medyada gündem olmuştu! Kira yardımı isteyen çiftle ilgili şoke eden açıklama#Ataşehir
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Soylu, Nusaybin'de gençlerle bir araya geldi

#Süleyman Soylu#Nusaybin#Gençler
Bakan Soylu, Nusaybinde gençlerle bir araya geldi

Mardin'de bir dizi temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nusaybin'deki durağında gençlerle bir araya geldi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi temasta bulunmak için Mardin'e geldi. Bakan Soylu, Nusaybin'deki durağında gençlerle bir araya geldi. Pandemi sürecinde vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Bakan Soylu, “2 yıl önce salgın ilk çıktığında hatırlamanızı isterim, dünyanın en zengin ülkeleri olarak nitelendirdiğimiz Avrupa ülkeleri yaşlıları ölüme terk ettiler. Büyük sağlık tesisleri, büyük gelirleri olan kişi başına 30 bin dolarla 40 bin dolarlık gelirleri olan, dünyanın en büyük askeri güçlerine sahip olan ülkeler hastalarına bakmayı beceremediler" dedi.

Bakan Soylu, Nusaybinde gençlerle bir araya geldi

"BİZ PANDEMİDE BÜYÜKLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK"

Avrupa ülkelerinin çalışırken sosyal güvenlik sistemlerine para ödeyen ve şu anda yaşlanan insanlara bakmadıklarını belirten Bakan Soylu, "Şöyle düşündüler öleceklerse tek başlarına ölsünler. Biz onlara dokunmayalım. Peki biz ne yaptık. Biz cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sistemle birlikte muhtarımızdan, sivil toplum kuruluşlarımıza kadar komşumuzdan, polisimize, askerimize, jandarmamıza kadar kaymakamımızdan valimize kadar belediye başkanımıza kadar camimizin imamından her insanımıza kadar yaşlımızın, büyüğümüzün ne ihtiyacı varsa evine ulaştırmaya çalıştık.

Haberin Devamı

Onu yalnız bırakmadık. Aman sana hastalık bulaşmasın, biz seni muhafaza edelim, ilacını getiririz. Maaşını bankadan çekeriz, gıda ihtiyacın varsa marketten alışverişi yaparız dedik. Bu alışveriş ilişkisi ticari ilişki değil. Biraz önce anlatmakta zorlandığım hakikaten kifayetsiz kaldığım bu medeniyetimizin bize bıraktığı büyük bir emanettir. Hem de büyük bir emanet. Bu annelerimizin bize öğrettiği bir büyüğümüz geldiğinde eline öpmezsen ayıp olur diye tembih ettiği, otobüse binerken bir yaşlımızı gördüğümüz zaman eğer kalkmazsan seni kınarlar diye bizi bir terbiye ettiği, camiye gittiğimizde hoca efendinin bir de tembih ettiği ve okula gittiğimizde öğretmenimizin kulağımıza fısıldadığı aslında hayatımız boyunca eğitimini ve öğretimini aldığımız büyük bir bu emanetti. Bu emanet ne bizle başladı ne bize bitecek" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süleyman Soylu#Nusaybin#Gençler

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe