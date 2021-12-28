Bakan Soylu: 'Meselelere aval aval bakan bir Türkiye tablosu yok'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik toplantı sonrası önemli açıklamalar... Enflasyonla mücadelede tam uyum vurgusuKritik toplantı sonrası önemli açıklamalar... Enflasyonla mücadelede tam uyum vurgusu!#Nureddin Nebati
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama...Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama...#Metaverse
Bunu hiç beklemiyordu Ozan Tufan hayalim demişti ancak...Bunu hiç beklemiyordu! Ozan Tufan 'hayalim' demişti ancak...#Ozan Tufan
Vakalarda korkutan tablo Omicron etkisi hissediliyor, artış ivmesine girildiVakalarda korkutan tablo! Omicron etkisi hissediliyor, artış ivmesine girildi#Koronavirüs
On binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor... Yeni yıl öncesi müjde On binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor... Yeni yıl öncesi müjde!#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Erdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edinErdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | 1 dakikada 2 gol Top 5. kez ağlarda...Canlı | 1 dakikada 2 gol! Top 5. kez ağlarda...#Ziraat Türkiye Kupası
Asiye’nin yaralandığı pitbull saldırısında flaş gelişme Sayı 5e yükseldiAsiye’nin yaralandığı pitbull saldırısında flaş gelişme! Sayı 5'e yükseldi#Asiye
Trabzonspora turu Koita getirdiTrabzonspor'a turu Koita getirdi!#Ziraat Türkiye Kupası
Türkiyenin Varşova Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı Saldırgan gözaltına alındıTürkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotofkokteylli saldırı! Saldırgan gözaltına alındı#Varşova Büyükelçiliği
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki: Millete vereceği hiçbir şey yokBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Millete vereceği hiçbir şey yok#Süleyman Soylu
Spor yasası ne getirecek Bakan Kasapoğlu CNN TÜRKte anlattıSpor yasası ne getirecek? Bakan Kasapoğlu CNN TÜRK'te anlattı#Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Etkinlik oranı belli oldu TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyorEtkinlik oranı belli oldu! TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyor#TURKOVAC
Yeni uyarı geldi: Yarına dikkat Bir anda bastırdı, onlarca iş yerini su bastıYeni uyarı geldi: Yarına dikkat! Bir anda bastırdı, onlarca iş yerini su bastı#Meteoroloji
İlk kez ortaya çıktı, aylarca geçmiyor En hayati iki organa sıçrayabilir...İlk kez ortaya çıktı, aylarca geçmiyor! En hayati iki organa sıçrayabilir...#Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Soylu: 'Meselelere aval aval bakan bir Türkiye tablosu yok'

#Süleyman Soylu#Bursa Güvenlik Toplantısı#Afrika Ülkeleri
Bakan Soylu: Meselelere aval aval bakan bir Türkiye tablosu yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Yıllarca ilgi alanımız olarak gördüğümüz ülkeleri, Allah’a hamdolsun AK Parti sayesinde, cumhur ittifakı sayesinde, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve vizyonunda biz etki alanı haline getirdik. Aval aval meselelere bakan bir Türkiye tablosu yok. Dünyanın neresinde olursa olsun mağdurun ve mazlumun hakkını muhafaza eden, doğrunun peşinde koşan, sözünün gücü ve hükmü olan bir Türkiye tablosu var" dedi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde Bursa Güvenlik Toplantısı'na kaldı. Bakan Soylu, toplantının ardından Emniyet Araçlarının Teslim Törenine katıldı. Burada emniyet personeliyle selamlaşan Soylu, törenin ardından temsilen iki aracın anahtarını kadın trafik polislerine teslim etti. Daha sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Soylu, burada partililerle bir araya geldi.

İl binasında toplanan partililere seslenen Bakan Soylu, "Önümüzdeki yıl 2022, bir sonraki yıl da 2023. Yani Cumhuriyetin 100’üncü yılı. 100’üncü yıl itibarıyla birtakım sorumluluklarımız var. Bu nesil çok şey gördü. Ekonomik saldırılar gördü. Günde 30-40 kahraman evladımızın şehit tabutları içerisinde, ay yıldızlı bayraklarla sarılıp annelerinin, babalarının, evlatlarının, eşlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildiğini gördü. Gecelik yüzde 8 binlik faizleri gördü. Emeklilerin ’Önümüzdeki ay maaş alabilecek miyiz?’ diye endişe içerisindeki durumunu gördü. Bu kader ne zaman değişecek diye kafalarının karıncalandığı günleri gördü. Kimliklerine, inançlarına, değerlerine, kıyafetlerine ve her türlü varlığına saldırıldığı, ötekileştirildiği günleri gördü.

Cumhurbaşkanımızın geçen hafta toplantı yaptığı Afrika ülkeleri huzurlu olmazsa, Türkiye huzurlu olamaz. Birilerinin kafasına girmiyor ama yıllarca ilgi alanımız olarak gördüğümüz ülkeleri, Allah’a hamdolsun AK Parti sayesinde, cumhur ittifakı sayesinde, sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve vizyonunda biz etki alanı haline getirdik. Aval aval meselelere bakan bir Türkiye tablosu yok. Dünyanın neresinde olursa olsun mağdurun ve mazlumun hakkını muhafaza eden, doğrunun peşinde koşan, sözünün gücü ve hükmü olan bir Türkiye tablosu var. Bunu hep beraber yükseltmek zorundayız" dedi.

’200 YIL SONRA BU MİLLET BİZİ HAYIRLA YAD EDECEK’

Türkiye’nin AK Parti iktidarı sürecinde altyapısını geliştirdiğini belirten Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

Haberin Devamı

"81 ildeki üniversitelerden savunma sanayini yüzde 20’lerden millilik ve yerlilik oranını yüzde 80’lere kadar çıkarma konusunda Türkiye altyapısını güçlü tahkim etti. Ama bize dışarıdan bakanların ’Türkiye yükseliyor, güçleniyor’ diye bize imrendikleri bir Türkiye’yi başka bir tabloya çevirmeye çalışanlara seslenmek istiyorum. Ne yaparsanız yapın, ne ortaya koyarsanız koyun, neler söylerseniz söyleyin, hangi yalanı ortaya koyarsanız koyun, hangi terör örgütleriyle iş birliği yaparsanız yapın, bu ülke sizin inadınıza da Avrupa’nın Amerika’nın inadına da dünyaya meydan okuyacak bir ülke olacak. Onlar bizim ülkemize inanmıyor, güvenmiyorlar. Onlar bizim ülkemize itibar etmiyorlar. Onlar bizim ülkemizden çekiniyorlar, korkuyorlar. Batı'ya tapıyorlar.

Büyük bir yolculuğun içerisindeyiz ve bu yolculuğun başlangıcını ve devamını sağlayanlar sizlersiniz. Dönüp 100-200 yıl sonra biz nasıl ecdadımıza ellerimizi açıp dua ediyorsak, Allah onlardan razı olsun diyorsak, 100-200 yıl sonra bizi Tayyip Erdoğan’ın arkadaşları olarak millet rahmetle yad edecek. Bu millet bizi dualarla, hayırla yad edecek."

Partililerle vedalaşan Bakan Soylu, son olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Burada yaptığı kısa bir toplantının ardından ziyaretlerini tamamlayan Süleyman Soylu, kentten ayrıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süleyman Soylu#Bursa Güvenlik Toplantısı#Afrika Ülkeleri

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs