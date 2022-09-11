Bakan Soylu Mardin'de 'İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Diyarbakır’ın ‘İl Güvenlik Toplantısı’na katılmak üzere Mardin’e geldi. Bir otelin konferans salonunda yapılan toplantıya Bakan Soylu’nun yanı sıra Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile her iki ilin ilçe kaymakamları, emniyet müdürleri ve askeri erkanı katıldı. Basına kapalı toplantının ardından Bakan Soylu ile beraberindekiler Ömerli ve Dargeçit ilçelerine geçerek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelecek.