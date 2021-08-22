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Gündem
DHA
Haber Giriş: 22.08.2021 - 18:31 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu, kuyudan kurtarılan köpeğe ’Bozkurt’ ismini verdi

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Bakan Soylu, kuyudan kurtarılan köpeğe ’Bozkurt’ ismini verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kuyudan kurtarılan sokak köpeğine ’Bozkurt’ ismini verdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kastamonu Bozkurt’ta, mucizelere de şahit oluyoruz. Anne köpeğin yavrusu için arama kurtarma ekiplerini yönlendirmesiyle, bir buçuk saat sonra yavru köpeğin bulunması" dedi.

Paylaşılan videoda ise Bakan Soylu’nun, yavru köpeği kucağında sevdiği, arama kurtarma ekibinden bilgi aldığı ve ismini ’Bozkurt’ olarak vermesi yer alıyor. Yavru köpeğin, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası kuyudan kurtarıldığı öğrenildi.

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