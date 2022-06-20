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Bakan Soylu, KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler ile görüştü

#Süleyman Soylu#Ziya Öztürkler#KKTC
Bakan Soylu, KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) görüştü. Her iki bakan görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevine yeni başlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER)  gerçekleşen görüşmede Bakan Soylu, Öztürkler’e yeni görevinde başarılar dileyerek “Hem Türkiye sizin, hem bakanlık sizin. Öncelikle bakanlık görevinizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. KKTC ve sizin varlığınız hem milletimiz için hem de coğrafyanız için bir teminattır. Her türlü ilişkilerimizi kardeşlik hukuku içerisinde gerçekleştirmemiz gerekli olandır. Allah zorluklara karşı bize kuvvet versin. Allah birbirimize olan muhabbetimizi çok daha iyi noktaya getirsin. Birçok ülke ile diplomatik temaslar kurulabilir ama biz kendi ailemizin içerisindeyiz. Bu vesileyle ortak yürüttüğümüz meseleler var. Gücümüz neye yeterse bu çerçeve içinde adımlarımızı atacağız” dedi.

Bakan Soylu, KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler ile görüştü


KKTC’de göreve başlayan bakanların ilk yurt dışı ziyaretlerini Türkiye’ye gerçekleştirmesinin bir gelenek olduğunu söyleyen Bakan Öztürkler ise, "Başbakanımızın emriyle ben bu görevi yürütmeye başladım. KKTC’deki en önemli gelenek ilk ziyaretleri Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirmektir. Bu bağlamda bakan olduktan sonraki ilk yurt dışı ziyaretim. Bu ilk yurt dışı ziyaretimde sizlerle burada bulunmaktan büyük bir onur, büyük bir gurur duyuyorum” şeklinde konuştu. Bakan Soylu, görüşmenin ardından KKTC’li mevkidaşı Öztürkler’e GAMER hakkında bilgi verdi.

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#Süleyman Soylu#Ziya Öztürkler#KKTC

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