Bakan Soylu, Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alan 15 Temmuz Şehitliğindeki anma törenine katıldı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alan 15 Temmuz Şehitliğindeki anma törenine katıldı. İlk olarak hayatını kaybeden sivil vatandaşların kabirleri başındaki aileleri ziyaret eden Bakan Soylu, acılı ailelerle bir süre sohbet etti ve mezarlara karanfil bıraktı.

