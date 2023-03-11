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Bakan Soylu, Kahramanmaraş'tan çağrı yaptı... Afet bölgesindeki öncelikli ihtiyaçları tek tek sıraladı

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Deprem#Bakan Soylu
Bakan Soylu, Kahramanmaraştan çağrı yaptı... Afet bölgesindeki öncelikli ihtiyaçları tek tek sıraladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 12:33

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesindeki öncelikli ihtiyaçları açıkladı.

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Burada vatandaşlarımızın seferberlik haline ilk günkü devam etmeleri en büyük talebimizdir. Birinci ihtiyaç, kuru gıda kolisidir. İkinci talep hijyen ve kişisel temizlik ürünleridir.

Bunlar önümüzdeki sürecin en temel ihtiyacı olarak değerlendirilmelidir. Bahar geldi, yaz geliyor. Yazlık kıyafete, çocuk büyük ihtiyaç var.

İkinci el giysiyi buraya göndermemelerini rica ediyoruz. Kahvaltılık ürün istiyoruz. Çayı şekeri de tekrar eklemek istiyorum. Koli kuru gıda, en çok ihtiyacımız olan şeylerden birisidir.

Mümkün olduğunca geçici barınma merkezlerinin standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. İnsanlarımızın eşofmana, terliğe ve spor ayakkabısına ihtiyacı var.

Çamaşır makinelerimiz var ama bazen bir seferlik kullanıyorlar. Burada ihtiyaç biraz daha devam edecek. Vatandaşlarımızdan taleplerimiz bunlardır.

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Tekrar arkadaşlarımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Milletimize geçmiş olsun ve bu deponun önünde baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

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#Kahramanmaraş#Deprem#Bakan Soylu

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