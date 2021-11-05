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Bakan Soylu İzmir'de

#İzmir#Bakan Soylu#İçişleri Bakanı
Bakan Soylu İzmirde

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, geldiği İzmir’de güvenlik toplantısına katıldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek amacıyla İzmir'e geldi. İlk olarak İzmir Valiliği'ne geçen Bakan Soylu, burada il protokolü tarafından karşılandı. Valilik binası önündeki karşılamada Bakan Soylu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmadı. Karşılamanın ardından İzmir Valiliği Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Soylu, daha sonra Valilik Binası'nda düzenlenen İzmir Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Veysel Şahin katıldı. Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

İZMİR PROGRAMI DEVAM EDECEK

Bakan Soylu'nun İzmir programı kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulunacağı, depremzedelerle bir araya geleceği ve ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret edeceği bildirildi.

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#İzmir#Bakan Soylu#İçişleri Bakanı

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