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Bakan Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese ile görüştü

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#İtalya
Bakan Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciano Lamorgese ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

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Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Soylu, İtalya ile karşılıklı iş birliği içerisinde çalıştıklarını, suçla mücadele konusunda ve en önemli meselelerinden biri olan kaçak göçmen meselesinde iş birliği yapıldığını bildirdi.

Bakan Soylu ayrıca, ziyareti için mevkidaşı Lamorgese’ye teşekkür etti.

Basına kapalı devam eden görüşmenin ardından ikili, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) da bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı sürdü.

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#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#İtalya

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