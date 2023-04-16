Bakan Soylu: İstanbul'da 654 kilogram metamfetamin ele geçirildi

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Bakan Soylu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beykoz ilçesinde yapılan operasyonda; 654 kilogram kristal ve sıvı metamfetamin ele geçirildi
İstanbul Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beykoz ilçesinde yapılan operasyonda;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 16, 2023
654 KİLOGRAM KRİSTAL ve SIVI METAMFETAMİN
ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler 👏 pic.twitter.com/juuuZh82Lf