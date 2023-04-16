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Bakan Soylu: İstanbul'da 654 kilogram metamfetamin ele geçirildi

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#Operasyon#Narkotik#İstanbul
Bakan Soylu: İstanbulda 654 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 11:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beykoz'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 654 kilogram kristal ve sıvı metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

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Bakan Soylu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beykoz ilçesinde yapılan operasyonda; 654 kilogram kristal ve sıvı metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler.

 

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#Operasyon#Narkotik#İstanbul

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