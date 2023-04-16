Bakan Soylu: İstanbul'da 654 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Bakan Soylu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beykoz ilçesinde yapılan operasyonda; 654 kilogram kristal ve sıvı metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beykoz ilçesinde yapılan operasyonda;



654 KİLOGRAM KRİSTAL ve SIVI METAMFETAMİN

ELE GEÇİRİLDİ



İstanbul Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler 👏 pic.twitter.com/juuuZh82Lf