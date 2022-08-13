Bakan Soylu: İstanbul'a yük taşıyan araçta 107 kilo skunk ele geçirildi

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Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Diyarbakır'dan İstanbul'a yük taşıyan şüpheli aracın takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonda 107 kilogram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltında. Kocaeli Emniyetimize ve narkotik birimlerimize tebrikler" dedi.