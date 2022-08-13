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Bakan Soylu: İstanbul'a yük taşıyan araçta 107 kilo skunk ele geçirildi

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#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Skunk
Bakan Soylu: İstanbula yük taşıyan araçta 107 kilo skunk ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 09:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'dan İstanbul'a yük taşınan aracın şüphe üzerine takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonda, 107 kilo skunk ele geçirildiğini, 4 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

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Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Diyarbakır'dan İstanbul'a yük taşıyan şüpheli aracın takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonda 107 kilogram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltında. Kocaeli Emniyetimize ve narkotik birimlerimize tebrikler" dedi. 

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#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Skunk

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