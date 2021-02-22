Bakan Soylu ismini açıklamıştı... HDP’li Taşdemir’e örgüt soruşturması

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında, teslim olan bir PKK’lı teröristin ifadelerini anlattı. Süleyman Soylu, “2017’de teslim olan PKK’lıya, Gara’dan Mahmur’a gidileceği söyleniyor. Gara’dan birisiyle birlikte arabaya biniyorlar. Yanındaki diyor ki ‘Bunu tanıdın mı?’ ‘Hayır tanımadım’ deyince, ‘Bu Dilan Dirayet Taşdemir, HDP Ağrı milletvekili’ diyor. HDP Ağrı Milletvekili. Gara’ya geliyor. Gara’da kaldıktan sonra Mahmur’a geçiyor. Mahmur’a da bu arabayla beraber gidiyorlar” dedi.

BAŞSAVCILIK İHBAR KABUL ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Soylu’nun sözlerini ihbar kabul ederek Taşdemir hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: “20 Şubat 2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak’ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi 27. Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatılmıştır.” m ANKARA

‘YALAN OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ’



HDP Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz” dedi.