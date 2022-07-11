Bakan Soylu ırkçı saldırıya uğrayan aileyi ziyaret etti: Bizde yabancı düşmanlığı olmaz

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Twitter hesabından ziyaretin videosunu paylaşan Soylu, "Senegalli Davut Tertemiz bir insan... Eşi, kızları Rukiye ve Fatma, metroda uğradıkları ırkçı saldırıya çok üzülmüşler... Biz, Müslümanız. Bizde yabancı düşmanlığı olmaz, olamaz; bunu reddederiz. Siyasete alet edecekler diye boynumuzu eğmedik, eğmeyiz..." ifadelerini kullandı.

Saldırıya uğrayan Davut'un eşinin ağlaması üzerine Soylu, "Hiç üzülme, herkes kötülüğü kendine yapar. Bizim milletimizin böyle bir karakteri yok. Biz de bu işi kabul etmediğimiz için, üzüldüğümüz için yanınıza geldik. Özür dilemeye geldik. Çünkü bizim dinimiz bize ne diyor, her insan bir alemdir diyor. Şöyle de düşünmek lazım, onlar size kızdıklarından dolayı değil onlar bize kızdıklarından dolayı kızıyorlar" şeklinde konuştu.