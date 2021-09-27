Bakan Soylu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Gözleri doldu, konuşmadı... Aliyevin zor anlarıGözleri doldu, konuşmadı... Aliyev'in zor anları! #Aliyev
Bursasporda büyük şok, korkunç tablo 15 milyon euro...Bursaspor'da büyük şok, korkunç tablo! 15 milyon euro...#Bursaspor
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
Bu kadarına da pes... CIAin skandal planı deşifre olduBu kadarına da pes... CIA'in skandal planı deşifre oldu!#Dünya
Yunanistanda büyük deprem Türkiyeye yakın en tehlikeli yerYunanistan'da büyük deprem! 'Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer'#Deprem
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
Evde ilkel yöntemlerle başladı Kocasının patronu oldu... Türkiyenin birçok yerine gönderiyor Evde ilkel yöntemlerle başladı! Kocasının patronu oldu... Türkiye'nin birçok yerine gönderiyor#KOSGEB
İşine saygı duyan taksiciler dertli... İyi davranınca müşteriler de şaşırıyorİşine saygı duyan taksiciler dertli... 'İyi davranınca müşteriler de şaşırıyor'#Taksici
Tarihte bir ilk olacak Prenses Makodan radikal karar...Tarihte bir ilk olacak! Prenses Mako'dan radikal karar...#Prenses Mako
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
Almanyada yeni dönem... 2nci Dünya Savaşından sonra bir ilkAlmanya'da yeni dönem... 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!#ALMANYA
Skandal olayda yeni gelişme Engelli öğrenciye darp kameradaSkandal olayda yeni gelişme! Engelli öğrenciye darp kamerada#Aydın
Şaşırtan savunma O saatte sınavdaydımŞaşırtan savunma! 'O saatte sınavdaydım'#Didem Soydan
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Soylu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

#İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu#İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı#Bakanlık
Bakan Soylu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ile telefon görüşmesi yaptı.

Haberin Devamı

ANKARA, (DHA)- Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Ağustos ayında göreve başlayan İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Ahmet Vahidi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Söz konusu telefon görüşmesinde Sayın Bakanımız, İranlı mevkidaşını göreve gelmesinden ötürü tebrik etti ve İçişleri bakanlıkları arasında geçmiş dönemden bu yana süregelen bölgesel ve stratejik ilişkilerin önümüzdeki dönemde de en etkin ve güçlü şekilde derinleştirilmesi amacıyla birlikte çalışmanın, dostane ve tarihi ilişkilere sahip iki ülke arasındaki ilişkilere çok önemli ivme katacağını ifade etti. Görüşmede iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasında başta göç, güvenlik, sınır ve terörle mücadele olmak üzere her düzeyde samimi ve güçlü bir şekilde yürütülen iş birliği konuları ile güncel gelişmeler değerlendirildi" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu#İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı#Bakanlık