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Bakan Soylu 'ilk kez' diyerek duyurdu! Terörle mücadele önemli adım

#Süleyman Soylu#PKK#Terörist
Bakan Soylu ilk kez diyerek duyurdu Terörle mücadele önemli adım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda yaptığı açıklamada, "Bu akşam itibarıyla Türkiye'deki terörist sayısı, içerideki ilk kez 200'ün altına düştü, sayı 197'ye geldi" ifadelerini kullandı

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Bakan Soylu, Keşan ilçesinde Gökçetepe Milli Parkı'nda düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir noktaya geldiğini belirtti.

Türkiye'deki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına düştüğünü vurgulayan Soylu, "Bu akşam itibarıyla Türkiye'deki terörist sayısı, içerideki ilk kez 200'ün altına düştü, sayı 197'ye geldi. Bunu şunun için söyledim; terörden arındırılan Türkiye, huzurlu bir Türkiye'dir." diye konuştu.

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#Süleyman Soylu#PKK#Terörist