Bakan Soylu İdlib'de! 'Yüzbinlerce insana hayat eli uzatılıyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel ve Hüseyin Şanverdi ile Türk Kızılay ekipleriyle birlikte İdlib’e gitti. AFAD koordinasyonunda yaptırılan briket evlerde yaşayan Suriyelileri ziyaret eden Soylu, çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı. Soylu, Suriyeli ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti. Soylu, yetkililerden devam eden inşa süreciyle ilgili bilgi aldı.

Soylu, ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizle, milletimizle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ne kadar gurur duysak az İdlib’de kısa sürede AFAD, Kızılay ve STK’larla yüzbinlerce insana briket ev, milyonlarcasına gıda, hayat eli uzatılıyor. Bir kez daha sorumluluğumuzu gördüm. Milletimiz var olsun, Allahımıza hamd olsun" dedi.